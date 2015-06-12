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القبض على عامل بحوزته 32 قطعة حشيش بقصد الاتجار فى سوهاج

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القبض على عامل بحوزته 32 قطعة حشيش بقصد الاتجار فى سوهاج القبض على عامل بحوزته 32 قطعة حشيش بقصد الاتجار فى سوهاج
تمكن ضباط وحدة مباحث مركز شرطة طما برئاسة الرائد هيثم شاكر رئيس مباحث المركز بالإنابة من إلقاء القبض على عامل يقيم بدائرة المركز وبحوزته كمية من مخدر الحشيش بلغت 32 قطعة بقصد الاتجار.

كان اللواء إبراهيم صابر مساعد الوزير مدير أمن سوهاج، تلقى بلاغًا من اللواء نادر أباردير نائب المدير للشمال يفيد بقيام عامل بجلب كميات من مخدر الحشيش بقصد الاتجار.

وعلى الفور تم تشكيل فريق بحث أشرف عليه العميد أسعد الذكير مدير إدارة المباحث الجنائية وقاده العميد عمر الخطاب رئيس فرع بحث الشمال حيث تمكن الرائد الهيثم شاكر رئيس مباحث مركز شرطة طما بالإنابة والنقيب رفعت الحلوجى معاون مباحث المركز، من ضبط "32 " قطع بنية اللون من جوهر الحشيش المخدر تزن حوالى 250 جرامًا وكذا مطواه قرن غزال ومبلغ مالى 95 جنيه بحوزة "سيد.م.أ" 19 عامًا عامل ومقيم الحسنة مركز طما.

وبمواجهة المتهم بما أسفر عنه الضبط اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الاتجار والمبلغ المالى من حصيلة البيع والسلاح بقصد الدفاع، وتحررعن ذلك المحضر رقم 2615 إدارى مركز طما، وجار العرض على النيابة العامة لتتولى التحقيق.
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