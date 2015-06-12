بالصور.. العمليات الخاصة تداهم بؤرا إجرامية بالسيدة زينب وتضبط 22 قضية سلاح

شنت الأجهزة الامنية بمديرية أمن القاهرة، حملة أمنية موسعة، استهدفت كافة البؤر الإجرامية فى دائرة قسم شرطة السيدة زينب، وقسم شرطة قصر النيل، وضبط كافة صور وأشكال الخروج عن القانون، وإزالة كافة الإشغالات الناتجة عن المقاهى المخالفة والباعة الجائلين، للعمل على تيسير الحالة المرورية وإعادة المظهر الحضارى لكافة شوارع العاصمة.

وأعتمدت الحملات التى جاءت بإشراف اللواء أسامة بدير مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القاهرة، على تقسيم دائرة القسم إلى نطاقات مع إحكام السيطرة على كل نطاق من خلال منافذ ونقاط حدودية ومن ثم مداهمة الخارجين عن القانون والوارد بشأنهم معلومات جنائية، وذلك بمشاركة ضباط وأفراد قطاع الغرب وسيارات مسلحة من شرطة النجدة وقوات أمن القاهرة ومجموعات مسلحة من الإدارة العامة للعمليات الخاصة بالأمن المركزى.

وأسفرت الحملات عن ضبط 5 قضايا مخدرات بإجمالى 2 كيلو حشيش، و236 جرام هيروين، و300 قرص مخدر، و6 قضايا سلاح نارى عبارة عن (6 بنادق خرطوش + 12 طلقة خرطوش)، وضبط 16 قضية سلاح أبيض، وتنفيذ 70 أحكام حبس، و25 أحكام غرامات، و28 أحكام مخالفات، و22 هارب من أحكام جنايات "منهم 3 هاربين من حكم بالمؤبد"، و2 حكم مجمع بإجمالى 14 حكما.

كما تم ضبط قضية تموينية "متهم بحوزته 16 كارت تموين و23 بطاقة تموينية بقصد التلاعب فى ببياناتها فى صرف المواد التموينية، ومتهم هارب من حجز قسم بولاق أبو العلا خلال أحداث يناير، و8 متهمين صادر ضدهم طلب ضبط وإحضار، و102 قضية آداب عامة، و88 أحداث، و32 قضية مصنفات، و4 قضايا أموال عامة".



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