بالصور.. متظاهرو القائد إبراهيم ينظمون وقفة لدعم الدولة ضد الإرهاب

تظاهر عدد من المواطنين بمحيط مسجد القائد إبراهيم بالإسكندرية، عقب صلاة الجمعة اليوم، لدعم الدولة فى حربها ضد الإرهاب، ورفعوا لافتات كتبوا عليها "الكلاب تعوى والقافلة تسير"، و" مصر قوية على مر العصور ولن تسقط أبدًا".

وأعلن المتظاهرون تأييدهم للرئيس عبد الفتاح السيسى فى حربه ضد الإرهاب، ورفعوا لافتات كتبوا عليها "ربنا معاك وقلوبنا معاك يا ريس" معلنين دعمهم لقرارات الرئيس فى النهوض بالاقتصاد المصرى وطالبوه بالاهتمام بالغلابة ورفع الرواتب لمواجهة غلاء الأسعار.

>



>