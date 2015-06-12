بالصور.. سلطنة عمان تسابق الزمن لإجلاء منكوبى إعصار "أشوبا"

أعلنت سلطنة عمان على مدى اليومين الماضيين حالة الطوارئ استعدادًا لمواجهة الحالة المدارية لإعصار "أشوبا" التى تتمركز منذ يومين فى بحر العرب وتبعد 100 كم حاليًا عن سواحل محافظة جنوب الشرقية العمانية.



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المياه تغمر المنازل

وقامت الجهات المختصة خلال اليومين الماضيين بتوجيه تحذيرات ومعلومات متتالية، وأعلنت عن استعداداتها وجاهزيتها لمواجهة الحالة الطارئة.



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عمليات انقاذ

كما أعلنت بلدية مسقط استعدادها التام للتعامل مع العاصفة المدارية "أشوبا"، حيث أصدر المهندس محسن بن محمد الشيخ رئيس بلدية مسقط قرارًا إداريًا بتشكيل غرفة عمليات خاصة بالبلدية لمتابعة الأحوال الجوية وإدارة تأثيراتها على محافظة مسقط . كما أصدار تعميمًا بشأن اتخاذ كل الاستعدادات والإجراءات الوقائية والاحترازية للحد من الآثار التى قد تنجم عن هذه الحالة المدارية.



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الشرطة العمانية وعملية اخلاء

استمرار الحالة المدارية..

>وقال بيان صادر عن المديرية العامة للأرصاد الجوية صباح اليوم أن صور الأقمار الصناعية وخرائط الطقس توضح استمرار تمركز الحالة المدارية "أشوبا" فى بحر العرب على بُعد 100 كيلومتر تقريبًا عن سواحل محافظة جنوب الشرقية.. وتقدر سرعة الرياح السطحية حول المركز من 28 إلى 33 عقدة أى 50 إلى 61 كيلومترًا فى الساعة.

الجيش العمانى وعملية اخلاء

وقالت المديرية فى بيانها التحذيرى رقم 7 إن آخر تحديثات خرائط الطقس تشير إلى احتمال عبور الحالة المدارية سواحل جنوب الشرقية (شمال جزيرة مصيرة) مساء اليوم الجمعة مع استمرار هطول الأمطار الغزيرة المصحوبة بالرياح النشطة على محافظتى جنوب الشرقية والوسطى بشكل متفاوت خلال اليومين القادمين.

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الجيش والشرطة والاسعاف والاهالى يتابعون الحالة

وأضاف البيان أنه من المحتمل أن تمتد التأثيرات غير المباشرة للحالة المدارية على محافظات شمال الشرقية ومسقط والداخلية وجنوب الباطنة وظفار وجبال الحجر الغربى بأمطار متفاوتة الغزارة.. كما يستمر البحر هائج الموج إلى شديد الهيجان على سواحل السلطنة المطلة على بحر العرب ويتراوح أقصى ارتفاع للموج بين 3 إلى 6 أمتار بينما يكون البحر متوسط الموج على سواحل بحر عمان ويصل أقصى ارتفاع له مترين ونصف المتر.



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المياه تحيط بالمنازل من كل مكان

وأهابت الهيئة العامة للطيران المدنى بالجميع ضرورة أخذ أقصى درجات الحيطة والحذر وعدم المجازفة بعبور الأودية والابتعاد عن الأماكن المنخفضة وعدم ارتياد البحر خلال هذه الفترة ومتابعة آخر المستجدات من مصدرها الرسمى.



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من عمليات الانقاذ

عمليات إخلاء ..

>وقام الجيش السلطانى العمانى بتنفيبذ عملية إخلاء لعدد من المنازل المتضررة التى غمرتها مياه الأودية التى شهدتها ولاية صور فجر اليوم.



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المياه فى كل مكان فى محافظة الشرقية

ويأتى ذلك فى إطار الجهود التى تبذلها قوات السلطان المسلحة فى التعامل مع الحالة المدارية "أشوبا" التى تتعرض لها السلطنة حاليًا.



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المياه تملأ المكان

ويتابع الجيش السلطانى العمانى الحالة المدارية عن كثب ففور تلقيه نداء الاستغاثة هرع ضباط وأفراد الجيش السلطانى العمانى من خلال قوة أمن الساحل إلى المناطق المتضررة بولاية صور وقاموا بتنفيذ عدد من عمليات الإخلاء ونقل المواطنين إلى مناطق الإيواء والمناطق الآمنة مسخرين كل طاقاتهم البشرية والمعدات من أجل إنجاح عمليات الإنقاذ والمحافظة على سلامة المواطنين.



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منزل محاط بالمياه من كل مكان

إدارة الحالات الطارئة..

>وأكد المركز الوطنى لإدارة الحالات الطارئة استعداده التام للتعامل مع الحالة المدارية "أشوبا" التى تمر بها السلطنة حاليًا والتى أكد آخر الرصدات والتحاليل الجوية تراجع تصنيفها إلى "منخفض جوى".



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سيارة تغرق فى المياه

وأشار البيان إلى نزول عدد من أودية محافظة جنوب الشرقية وتدفقها بكميات مرتفعة ما تسبب فى قطع الطرق وحدوث انقطاعات فى التيار الكهربائى بولايتى صور ومصيرة مؤكدًا أن قطاع الخدمات الأساسية بالمركز الوطنى يعمل من أجل إعادة التيار الكهربائى الى وضعه المعتاد.



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عملياة الانقاذ والتصوير

أمطار غزيرة..

>وشهدت عدد من ولايات السلطنة اليوم هطول أمطار تراوحت بين الغزيرة والمتوسطة والخفيفة جرت على أثرها بعض الأودية والشعاب.



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سيارة وسط المياه

فقد هطلت أمطار تراوحت بين المتوسطة والخفيفة على محافظة مسقط وذلك على بعض قرى ولايات السيب والعامرات ومطرح وقريات أدت إلى جريان عدد من الشعاب.



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صورة من محافظة الشرقية



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المياه داخل منزل



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المياه فى كل مكان



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من المتابعة لشرطة عمان السلطانية



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سيارة الجيش وعمليات الانقاذ



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ارتفاع منسوب مياه الاودية



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مياه الامطار فى كل مكان



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ارتفاع منسوب مياه الامطار فى العديد من الاماكن



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ارتفاع الامواج على كورنيش مطرح



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مدينة تحيطها مياه الامطار من كل مكان



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المياه داخل المنازل



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من تأثير مياه الامطار



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جريان الاودية