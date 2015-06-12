"يخت" الملك فاروق يشارك فى احتفالات افتتاح قناة السويس

أكد مصدر مطلع بهيئة قناة السويس أنه من المقرر أن يشارك "يخت المحروسة" الملكى الخاص بالملك فاروق فى الاحتفال بافتتاح قناة السويس الجديدة فى أغسطس المقبل.

وقال المصدر، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، إن المحروسة هو أقدم وأعرق اليخوت الملكية الموجودة فى العالم والتى تعمل حتى الآن، مشيرا إلى أن المحروسة من المفترض دخولها إلى الحوض المائى ورفعها، وذلك استعدادا لمشاركتها فى الاحتفال بعد تجهيزها.

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