أخبار عاجلة

بالفيديو || بعد اغتصاب أبنها المعاق : " بقه ده يرضي ربنا ده أبني بيصلي الفرض بفرضه " -
العراق: بعد شهور عديدة إخماد حرائق النفط في القيارة -
معارض " أهلاً رمضان ".. موعد افتتاحها وكيف تنقذ بها «التموين» المواطنين من موجة الغلاء -
تأجيل محاكمة عبد الله طايل وآخرين بقضية "نواب القروض" لجلسة ٥ أكتوبر -
حدث في مثل هذا اليوم: هزيمة ​الصليبيين في المنصورة.. دخول أمريكا الحرب العالمية الأولى -
شاكر: نتوقع رفع انتاج الطاقة المتجددة 20 % بحلول 2022 -
قرار لحكومة يوم الخميس بزيادة أسعار “أكياس الدم” المجانية -
القصة الكاملة للرجل الذي عاشر طفلته 3 مرات بالمسجد -
«كوستا» مهدد بالإيقاف بسبب «كومباني» -
إسرائيل تهدد من جديد أمن قناة السويس بمشروع سعودى إسرائيلي أردنى -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

"يخت" الملك فاروق يشارك فى احتفالات افتتاح قناة السويس

Google+ Print
"يخت" الملك فاروق يشارك فى احتفالات افتتاح قناة السويس "يخت" الملك فاروق يشارك فى احتفالات افتتاح قناة السويس
أكد مصدر مطلع بهيئة قناة السويس أنه من المقرر أن يشارك "يخت المحروسة" الملكى الخاص بالملك فاروق فى الاحتفال بافتتاح قناة السويس الجديدة فى أغسطس المقبل.

وقال المصدر، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، إن المحروسة هو أقدم وأعرق اليخوت الملكية الموجودة فى العالم والتى تعمل حتى الآن، مشيرا إلى أن المحروسة من المفترض دخولها إلى الحوض المائى ورفعها، وذلك استعدادا لمشاركتها فى الاحتفال بعد تجهيزها.
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365