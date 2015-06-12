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بالفيديو..الكونجرس يستأنف المساعدات العسكرية لمصر فى جولة إخبارية مع هاجر العادلى

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بالفيديو..الكونجرس يستأنف المساعدات العسكرية لمصر فى جولة إخبارية مع هاجر العادلى بالفيديو..الكونجرس يستأنف المساعدات العسكرية لمصر فى جولة إخبارية مع هاجر العادلى
يقدم لكم اليوم السابع إطلالة إخبارية جديدة حول آخر المستجدات على الساحتين المحلية والدولية، كما تتناول الجولة تحليلاً للقضايا المثيرة للجدل والتى تسيطر على الرأى العام المصرى، وتسلط الضوء على الأحداث المحلية وتداعياتها.

وفيما يلى أهم ما جاء فيها من أخبار:

1 – الكونجرس يوافق على استئناف المساعدات العسكرية لمصر بقيمة 1.3 مليار دولار

2 – مقتل أمين شرطة متهم بقتل ضابط أمن وطنى خلال مأمورية ضبطه فى الشرقية

3 – شكرى يلتقى عددا من وزراء الخارجية الأفارقة على هامش أعمال قمة جوهانسبرج

4 – وزير التعليم يجتمع اليوم مع رؤساء لجان الثانوية العامة لبحث الحد من الغش

5 – “” تطالب المواطنين بتحديث بيانات بطاقاتهم التموينية بموقعها
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مصر 365

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