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المفوضية العليا للأمم المتحدة بالقاهرة تحتفل بيوم اللاجئ العالمي

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المفوضية العليا للأمم المتحدة بالقاهرة تحتفل بيوم اللاجئ العالمي المفوضية العليا للأمم المتحدة بالقاهرة تحتفل بيوم اللاجئ العالمي

أرشيفية

تقيم المفوضية العليا لشئون اللاجئين بالقاهرة، التابعة للأمم المتحدة احتفالية، الأحد المقبل، بمناسبة يوم اللاجئ العالمي وذلك تحت عنوان “اللاجئين أشخاص عاديين، يعيشون ظروفاً غير عادية”.

وقد قامت فرقة “وسط البلد الموسيقية” بإعداد أغنية جديدة سيتم إطلاقها أثناء الاحتفالية وتتحدث كلماتها عن اللاجئين وظروفهم وتدعم مجهودات المفوضية العليا لشئون اللاجئين. هذا ويحتفل العالم بيوم اللاجئ العالمي في العشرين من يونيو في كل عام وقررت المفوضية تقديم الموعد مراعاة لقدوم شهر رمضان المعظم.

ويذكر أن المفوضية العليا لشئون اللاجئين في تدعم أكثر من ١٨٥٠٠٠ طالب لجوء من جنسيات مختلفة ممن أجبروا على ترك بيوتهم هربا من الحرب أو الانتهاكات والبحث عن الملجأ والأمان في مصر.

 

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