صحف ايطالية : «صلاح» يودع فيرونتينا من أجل روما

ذكرت تقارير صحفية إيطالية أنه سيكون من الصعب على نادى فيورنتينا الاحتفاظ بالفرعون المصري” محمد صلاح” فى ظل سعى العديد من الأندية الأوروبية لضم اللاعب.

وذكر موقع “كالتشيو ميركاتو” أن وكيل أعمال صلاح يسعى لتسهيل انتقاله لنادى روما الإيطالى، حيث من المرجح أن يستغنى نادى العاصمة الإيطالية عن جناحه الإيفوارى جيرفينهو فى الانتقالات الصيفية.

وأضاف الموقع أن تشيلسى الإنجليزى قد يكون وجهة الإيفوارى القادمة، خصوصا وأن البلوز على استعداد لضمه مقابل راتب سنوى قيمته 3 ملايين يورو.

من ناحية أخرى يتردد أن نادى أتلتيكو مدريد يسعى هو الآخر لضم “صلاح ” الذي قدم أداء متميزا مع الفيولا منذ قدومه منتصف الموسم.