1- تجنب تناول الطعام أثناء مشاهدتك للتلفزيون أو الكمبيوتر أو أثناء التحدث مع الآخرين، لأن ذلك يتسبب فى تناول المزيد من الطعام، وهذا ما أثبتته إحدى الدراسات الأمريكية وأكدت أن 75% من الأشخاص الذين يتناولون الطعام أمام شاشات التلفزيون تزداد أوزانهم بنسبة 12% خلال العام الواحد.
>2- الاهتمام بتناول وجبة الإفطار، الغنية بالبروتينات والخضراوات، ولذلك ينصح بتناول الفول أو العدس مع الطماطم والخيار والخس فى تلك الوجبة.
>3- ينصح بتناول الطعام فى أطباق صغيرة الحجم، فهذا يساعد على الحد من تناول المزيد وأيضا يفقد الشخص 5% من وزنه.
>4- الإكثار من تناول الفواكه والخضراوات وخاصة الغنية بالألياف كالخيار والخس والبرتقال والمانجو، ويمكن تناولهم عند الشعور بالجوع بين الوجبات الرئيسية، وتناول الفواكه عند الشعور بالرغبة فى تناول الحلويات.
>5- ينصح بتجنب شراء الطعام فى حالة الشعور بالجوع، لأن ذلك يتسبب فى تناول كمية كبيرة من الطعام عالية السعرات الحرارية والدهون.
5 نصائح للحد من زيادة الوزن
1- تجنب تناول الطعام أثناء مشاهدتك للتلفزيون أو الكمبيوتر أو أثناء التحدث مع الآخرين، لأن ذلك يتسبب فى تناول المزيد من الطعام، وهذا ما أثبتته إحدى الدراسات الأمريكية وأكدت أن 75% من الأشخاص الذين يتناولون الطعام أمام شاشات التلفزيون تزداد أوزانهم بنسبة 12% خلال العام الواحد.