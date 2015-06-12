5 نصائح للحد من زيادة الوزن

خسارة الوزن من الأمور التى يمكن تحقيقها بمجرد الالتزام بالنظم الغذائية المنحفة، ولكن المشكلة الأساسية تبقى فى استعادة هذا الوزن مرة أخرى، ولذلك يقدم الدكتور محمد حلمى استشارى السمنة والنحافة، بعض النصائح التى تساعد على الحد من الزيادة فى الوزن بعد التخلص منه، ومنها:

1- تجنب تناول الطعام أثناء مشاهدتك للتلفزيون أو الكمبيوتر أو أثناء التحدث مع الآخرين، لأن ذلك يتسبب فى تناول المزيد من الطعام، وهذا ما أثبتته إحدى الدراسات الأمريكية وأكدت أن 75% من الأشخاص الذين يتناولون الطعام أمام شاشات التلفزيون تزداد أوزانهم بنسبة 12% خلال العام الواحد.

>2- الاهتمام بتناول وجبة الإفطار، الغنية بالبروتينات والخضراوات، ولذلك ينصح بتناول الفول أو العدس مع الطماطم والخيار والخس فى تلك الوجبة.

>3- ينصح بتناول الطعام فى أطباق صغيرة الحجم، فهذا يساعد على الحد من تناول المزيد وأيضا يفقد الشخص 5% من وزنه.

>4- الإكثار من تناول الفواكه والخضراوات وخاصة الغنية بالألياف كالخيار والخس والبرتقال والمانجو، ويمكن تناولهم عند الشعور بالجوع بين الوجبات الرئيسية، وتناول الفواكه عند الشعور بالرغبة فى تناول الحلويات.

>5- ينصح بتجنب شراء الطعام فى حالة الشعور بالجوع، لأن ذلك يتسبب فى تناول كمية كبيرة من الطعام عالية السعرات الحرارية والدهون.