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بالصور.. حى غرب الإسكندرية يواصل العمل على حل أزمة صرف صحى "منور السمك"

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واصل حى غرب بقيادة العميد محمد أبو شبانة القائم بأعمال رئيس حى غرب لليوم الرابع على التوالى الأعمال بمنطقة منور السمك قبارى 9 من أعمال رفع قمامة ومخلفات وقيام صرف صحى غرب بتسليك وتطهير البالوعات وشفط مياه الصرف الصحى من الشارع والمناطق المحيطة.

وأشار العميد محمد أبو شبانة القائم بأعمال رئيس حى، إلى أنه سيتم تكليف المقاول لبدء العمل فى تغيير وإصلاح قوائم الصرف الصحى وكذلك غرف التفتيش الخاصة بها والتى تعتبر السبب الرئيسى لمشكلة منور السمك.

ومن المقرر، أن يواصل الحى استكمال حملة إزالة الإشغالات الخاصة بإخلاء الشارع المؤدى إلى باب 22 جمرك ميناء الإسكندرية، حيث تمت إزالة الإشغالات الموجودة بالشارع والإشغالات الموجودة بجوار ترعة المحمودية.

اليوم السابع -6 -2015

اليوم السابع -6 -2015

تطهير الصرف بمنور السمك

اليوم السابع -6 -2015

رئيس الحى يتابع اعمال تطهير

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مصر 365

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