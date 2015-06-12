تحول العاصفة "أشوبا" إلى منخفض مداري

قال المركز الوطني للأرصاد الجوية والزلازل ان العاصفة المدارية اشوبا ضعفت وتحولت إلى منخفض مداري كما تراجعت سرعة الرياح السطحية حول مركز العاصفة لتصبح ما بين - 37 – 61 - كلم/ ساعة.

واضاف المركز في بيان له اليوم انه من خلال خرائط الطقس الحالية وصور الأقمار الاصطناعية بالإضافة لتقارير الأرصاد الصادرة من المراكز الإقليمية المختصة فإن آخر المؤشرات من خرائط الطقس الجوية المستقبلية وبعض النماذج العددية تشير إلى استمرار ضعف الحالة المدارية تدريجيا خلال 12 ساعة القادمة مع استمرار تأثيرها على سواحل سلطنة عمان مصحوبة بسقوط أمطار متفاوتة الغزارة ورياح نشطة إلى شديدة السرعة على تلك المناطق.

ويستمر البحر مضطربا خلال 48 ساعة القادمة على السواحل الشرقية من الإمارات كما تظهر كميات من السحب على الدولة.

ونوه المركز الوطني بمتابعته للحالة على مدار الساعة وسيوافيكم بآخر التطورات في حينها.

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