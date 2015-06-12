إصابة بيتر في مران الأهلي.. غياب السعيد وعودة سليمان

تعرض المهاجم النيجيري بيتر إيبيموبوي لاعب النادي الأهلي لإصابة في العضلة الخلفية أثناء مران الفريق يوم الجمعة وقد يغيب عن المواجهة المقبلة بالدوري المصري الممتاز أمام مصر المقاصة.

وقرر الجهاز الطبي للفريق الأحمر منح اللاعب راحة مدتها 48 ساعة لشعوره بإجهاد في العضلة الخلفية وسيخضع بعدها للكشف الطبي لتتحدد مشاركته أمام المقاصة من عدمها يوم الأربعاء المقبل.

وغاب عبد الله السعيد عن مران الفريق بسبب تواجده في السعودية لأداء مناسك العمرة التي توجه لتأديتها عقب عودة الفريق من تونس بعدما اقتنص بطاقة التأهل لدور الـ8 لمسابقة الكونفدرالية على حساب الإفريقي بركلات الترجيح.

وشهد المران عودة اللاعب وليد سليمان، الذي سيغيب عن مواجهة المقاصة للإيقاف، للمشاركة بعدما حصل على راحة إضافية بعد عودة بعثة الأهلي من تونس.

كما أدى الثنائي المصاب شريف إكرامي وعماد متعب، الذي سيغيب عن مباراة المقاصة للإصابة، جلسات علاجية في العيادة الطبية. إذ يعاني هداف الفريق متعب من آلام في العضلة الخلفية، بينما يعاني إكرامي من جزع في الرباط الداخلي للركبة تعرض له في مباراة الإفريقي بتونس.

وسيحل الأهلي ضيفا على المقاصة باستاد السويس في يوم الأربعاء المقبل بالجولة 34 من الدوري المصري الممتاز، ويحتل حاليا المركز الثالث بجدول الترتيب بفارق 9 نقاط عن المتصدر الزمالك.