طفلة دايفيد وفيكتوريا بيكهام تتبرع بملابسها للأطفال المحتاجين

كشفت صحيفة الـ Daily mail البريطانية أن المصممة العالمية Victoria Beckham وزوجها لاعب كرة القدم الإنجليزي David Beckham قررا عرض ملابس إبنتهما Harper للبيع في مزاد علني.

وذكرت الصحيفة عينها أن Beckham التي غابت مؤخراً عن حفل زفاف زميلتها في فريق Spice Girlls، تبرعت بـ 25 قطعة من ملابس ابنتها لصالح مؤسسة Save the Children التي تعنى بمساعدة الأطفال المحتاجين والفقراء في بريطانيا.

ومن جهته، أكد موقع graziadaily أن الملابس والأحذية التي إختارتها Victoria هي من أهم الماركات العالمية مثل Marc Jacobs و Charlotte Olympia و Stella McCartney و Gucci وغيرها...

من المقرر أن يتم طرح الملابس للبيع في مزاد خيري في 18 حزيران- يونيو الجاري، حيث سيبدأ السعر الأول للفستان وزوج الأحذية من 300 دولار أمريكي.