وفاة الممثل الشهير كريستوفر لي عن 93 عاماً

توفي الممثل البريطاني الشهير Christopher Lee عن عمر ناهز الـ 93 عاماً، في مستشفى "Chelsea & Westminster"، غرب لندن، بعد صراع مع أمراض القلب.

واللافت أنّ النجم توفي يوم الأحد المنصرم في 6 يونيو 2015، أي بعد 3 أسابيع من دخوله المستشفى، إلا أنّ العائلة لم تعلن الخبر سوى اليوم.

واشتهر الممثل Christopher Lee في العديد من الأفلام الهامّة، كان أهمها Star Wars وسلسلة أفلام The Lord of the Rings و Dracula.

وبدأ Christopher حياته المهنية في خمسينات وستينات القرن الماضي بدور Dracula مصاص الدماء الذي قدّمه في العديد من الأفلام، بالإضافة إلى الوحش فرانكنشتاين.

وبلغ عدد الأفلام التي شارك فيها الراحل أكثر من 250 فيلماً، أثرى بها الحياة الفنية البريطانية والعالمية.

يُذكر أنّ Christopher Lee ولد في 27 مايو 1922، وعمل في مجال التمثيل بناءً على اقتراح من قريب له، بعد أن أنهى خدمته العسكريّة في سلاح الجو الملكي خلال الحرب العالمية الثانية.

