جورج وسوف انتقد إليسا ونجوى وأحلام ونانسي وشيرين وقال:لا يستحققن كراسي لجان التحكيم

بيروت- هيام بنّوت

ختام برنامج "تارتاتا" للإعلامي نيشان، كان مسكاً، مع استضافته للفنان جورج وسوف الذي يترقب الناس إطلالته التلفزيونية النادرة. نيشان الذي اعتمد سؤالاً موحداً مع كل ضيوفه، يدور حول الفنانين الذين يشاركون كأعضاء لجان تحكيم في برامج الهواة الفنية، لكي يقطف "السكوبات" وهذا حقه، لكنه لم ينجح تماماً في تحقيق مراده، إلا مع الوسوف الذي يعرف أنه يقول كلمته ويمشي، بعيداً عن أسلوب الدبلوماسية الذي يغلّف أجوبة الفنانين.

في بداية الحلقة تحدث الوسوف عن وضعه الصحي، وقال أنه إصبح أفضل وأضاف" كل شيء من الله حلو. لو أنني لا أملك الأمل لما كنت أكملت العلاج".

نيشان طلب من الوسوف أن يعدد له أسماء "الكبار" في الفن، فردّ عليه" منذ زمن عبد الوهاب وحتى زمن"ترشرش"، لم يظل شيء. حتى بالنسبة للملحنين، يعتبر بليغ حمدي آخر العنقود. كل يوم هناك برنامج جديد للهواة ولجنة تحكيم " كلن نفس الموديل" مع إحترامي للجميع، حتى سيمون أسمر "عم بيجيب فنانين بالبوسطة". كفى لجان تحكيم وكل برنامج فيه لجنة ولكن "مين عمّ بيقيّم مين".

من هو حسن الشافعي؟

عن رأيه براغب علامة كرئيس لجنة تحكيم، قال الوسوف" راغب استطاع أن يصبح نجماً، في وقت لم يكن يوجد فيه نجوم. هو صاحب أرشيف فني ويليق عليه أن يترأس لجنة تحكيم. بينما هناك فنانون لا يليق عليهم الجلوس حتى على كرسي. ولقد طلبوا مني أن أحل ضيفاً على برنامج "أراب أيدول" فكان جوابي "إن شاء الله"، لكن "الفانز عاتبوني إن كنت سأوافق"، وكان شرطهم الأول ممنوع أن أغني والفنانون جالسين على كراسي التحكيم".

أما عن رأيه بنانسي عجرم وأحلام وراغب علامة وحسن الشافعي، فتساءل الوسوف" من هو حسن! أحلام تحبني وراغب "بيلبقلو" ونانسي "حبيبة قلبي" ولكن من المبكر أن تعطي رأيها، مع أنها إنسانة محترمة".

وعن رأيه بـ أحلام قال" أحلام حبيبتي "بس خلصنا بقى". سامحيني "محيّتي أحلامنا باللي عم "يطلعوا وينزلوا".

وعن نجوى كرم قال" على رأسي نجوى. "نجوى وغيرها اقعدوا بقى". وعن رأيه بـ إليسا قال" أشهد أن لا إله إلا الله (في إشارة منه أنه لم يعد يريد أن يتحدث عن أحد من الفنانين). وأنا أعتذر من كل الفنانين الذين ذكرت أسماءهم".

كاظم الساهر فنان عريق ومعروف

الوسوف وصف كاظم الساهر بالأستاذ الكبير وأضاف"بيلبقلوا يعطي رأيه. هو فنان عريق ومعروف"، أما عن رأيه بـ صابر الرباعي فقال" فنان حلو وذوّاق ويحق له أن يعطي رأيه، كما يحق لوليد توفيق أن يعطي رأيه"، وعن رأيه بـ عاصي الحلاني، أجاب "حبيبي عاصي. أنا لا يمكن أن أطل في برنامج للهواة، لأنني "بقلِّع الكل من أول حلقة"، وعن شيرين عبد الوهاب، كان ردّه" هي تغني بشكل جيّد ولكن لا يحقّ لها أن تعطي رأيها".

عن الفرق بين أن يكون الفنان إسماً كبيراً أو نجماً كبيراً، قال الوسوف" بلا نجم بلا بطيخ. السماء كلها نجوم. لماذا لا يخدمون الفنانين الذين يتخرجون من برامج الهواة، وينتجون لهم أعمالاً؟ هم يهتمون فقط لناحية تسريحات شعورهم وملابسهم؟ الأيام الجميلة مضت. أين هو المسرح؟ لقد زعلت كثيراً عندما شاهدت روميو لحود في برنامج "صوتك شغلة". أنت تاريخ "شو طالع تعمل بالبرنامج يا إستاذ يا كبير"، وأنت يا سيمون أسمر "خليك ببيتك". وعندما ردّ نيشان السبب إلى ظروف الحياة، أجاب الوسوف" وهل تفرض الظروف على الفنان أن يصغِّر أسمه وأن يفسد أرشيفه، فليعمل سائق تاكسي، أفضل".

عمر أغنية أصالة " سامتحك" 1300 عام

عن الفن في سوريا، قال الوسوف" تراب سوريا فن. في كل شارع في سوريا يوجد 20 فناناً"، وعندما سأله الوسوف يوجد في سوريا فنانتان تغنيان هما أصالة وميادة الحناوي، فردّ عليه الوسوف" عندما تأتي على سيرة ميادة، فيجب أن تأتي على سيرة والد أصالة. لكن الله لا يكملها مع الإنسان، وميادة الحناوي لم تعرف كيف تشتغل فنياً"، فسأله نيشان من الأهم كصوت: أصالة أم ميادة، فأجاب الوسوف" هناك فنانون أصواتهم أجمل من صوتي، ولكن لم يمرّ عليهم ما مرّ عليّ. هناك شيء إسمه فن وشيء إسمه إحساس، وأنا أطرب لصوت ميادة. أين هي أصالة؟ وتوجه إلى الجمهور قائلاً" هل يمكن أن تسموا لي إسم أغنية واحدة لأصالة"، وعندما ذكر نيشان أغنية" سامتحك" ردّ الوسوف"عمر هذه الأغنية 1300 عام قبل الميلاد"، وتابع" ميادة معلّمة في كل شيء وخصوصاً في أخلاقها، وأنا أحفظ كل أغانيها. ويكفي تلك التي لحنها لها بليغ حمدي". وأضاف "كنت أتمنى لو أن أغنية "قدّ الحروف" التي لحنها عبادي الجوهر لأصالة كانت لي"، وتساءل"هل يعرف أحد هذه الأغنية"؟

عن موقفه من رأي صابر الرباعي الذي اعتبر أن فضل شاكر هو خليفة عبد الحليم في اللون الرومانسي، أجاب" هيدا اللي عم تحكي عنه ما بحب ألفظ اسمه( بالإشارة إلى فضل شاكر)، وتابع " ماذا يعني رومانسي؟ من يجرؤ بعد عبد الحليم على غناء هذا اللون؟ في زمنه كان هناك محرم فؤاد. صحيح أن صوت عبد الحليم كان صغيراً، ولكنه كان يدخل إلى القلب والشرايين "وعيب عليّ" أن أتكلم عنه".

سارة الهاني مرتبكة

وحل ناجي الأسطا وسارة الهاني وسلمى غزالي ضيوفاً مع نيشان في حلقة الوسوف، وبدت سارة مرتبكة ومتأثرة جداً بوجوده حتى أنها لم تتمكن من تقديم أغنية "روحي يا نسمة"، التي ما لبثت أن غنتها سلمى بأخطاء كثيرة.

الوسوف قال إن قلبه يفرح عندما يغني مشروع فنان أعماله، واعتبر أن سارة الهاني تغني بحنكة وحرفية. كما أثنى على موهبة ناجي الأسطا وأشار إلى أنه اتفق معه على "شيء خاص". أما سلمى التي تزوجت وأنجبت فأكدت أنها لم تختف ولكنها بانتظار الفرصة المناسبة".