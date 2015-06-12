الكونجرس: 1.3 مليار دولار لاستئناف المساعدات العسكرية الأمريكية لمصر بدءاً من 2016

أعلن الكونجرس الأمريكي، استئناف المساعدات العسكرية الأمريكية لمصر بدءا من السنة المالية المقبلة 2016، بقيمة 1.3 مليار دولار.

وعقدت لجنة الاعتمادات التابعة لمجلس النواب بالكونجرس الأمريكى اجتماعها لإقرار مشروع قانون المساعدات الخارجية، ووافقت على مشروع القانون الخاص بالسنة المالية عن عام 2016 والمتعلقة بالعمليات الخارجية للولايات المتحدة ( SFOPS )، ولم تطرأ أية تعديلات تتعلق بالجزء الخاص بمصر بإجمالى 1.3 مليار دولار كمساعدات عسكرية، ووافقت اللجنة على المشروع النهائى للقانون من خلال التصويت.

وأشارت رئيسة اللجنة النائبة كاى جرانجر “عن ولاية تكساس”، فى كلمتها الافتتاحية إلى أنه فى الوقت الذى يشهد فيه الشرق الأوسط حالة من الاضطرابات، تحتاج الولايات المتحدة لمصر كحليف مستقر لديها، ولفتت إلى أن الأموال التى خصصت لمصر فى مشروع القانون، تعكس التزام الولايات المتحدة الواضح للحفاظ على علاقتها مع مصر.