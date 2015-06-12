تعرف على دور التحاليل الطبية فى تشخيص الروماتيزم

الروماتيزم

دور التحاليل الطبية فى تشخيص الروماتيزم

المعيار الثانوى

الحمى الروماتيزمية أحد الأمراض التى المصاب بها الكثير من الأشخاص نتيجة أسباب مختلفة، وتلعب التحاليل الطبية دورا هاما فى تشخص الروماتيزم.>حول ذلك يقول الدكتور سامح عبد الحميد مدرس الباثولوجيا الإكلينيكية بجامعة الأزهر، إن الروماتيزم أحد الأمراض الشائعة فى الوقت الحالى، وتبدأ أعراض وعلامات الإصابة بالحمى الروماتيزمية عقب أسبوعين أو ثلاث أسابيع من الإصابة بالتهاب البلعوم أو الوزتين.>ويستكمل د. سامح قائلا: " يعتمد تشخيص الروماتيزم وفقا لما يسمى بمعايير دوكيت جون، والتى تنقسم إلى معايير جوهرية وأخرى ثانوية>المعيار الجوهرى>عبارة عن التهاب القلب أو التهاب المفاصل المتعدد أو الحمى الهامشية، أو تكون عقيدات تحت الجلد.>هو عبارة عن الحرارة أو ألم المفاصل أو وجود حمى روماتيزمية سابقة أو زيادة سرعة الترسيبESR أو البروتين التفاعلى GRP أو زيادة كريات الدم البيضاء WBCS.

ويتابع د. سامح قائلا " يتطلب تشخيص الروماتيزم وجود معيارين جوهريين أو معيار واحد فقط أساسى، مع معيارين ثانويين مع إثبات وجود التهاب البكتريا فى الحلق فى كلتا الحالتين.

وتتلخص الوقاية من المرض على استعمال البنسلين لمدة خمس سنوات بعد الإصابة بالمرض وحتى بلوغ العشرين من العمر.

وأضاف د. سامح قائلا علاج مرض الروماتيزم هو الراحة التامة مع تناول الأسبرين والأدوية المحتوية على المادة الفاعلة الكورتيزون.