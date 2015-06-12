دكتور أحمد مصطفى يكتب السرطان طريق الشفاء

>لماذا يتأخر المريض فى التشخيص؟ تتشابه معظم سيناريوهات المرضى وتتكرر أغلب قصصهم المؤلمة والمحزنة، وكثيرا ما أخفى مشاعر مختلطه بين الغضب والحسرة على فرصة ذهبية للكشف المبكر أهدرت وإحساس بالتقصير كطبيب لم يحذر مرضاه التحذير الأهم فى حياتهم. ماذا عسى أن أقدم للمريض الذى أتانى فى مرحلة متأخرة وهل ستتحسن فرص شفائه بعد خضوعه للعلاج. تساؤلات كثيرة لكن واجب الطبيب أمام الله وأمام نفسه أن يقوم بعمله بإتقان وتفان وإخلاص فى كل الظروف وفى كل مراحل المرض.

وإليكم القصة المكررة والمؤسفة، حيث يبدأ المريض بالاحساس بإحدى الأعراض الاعتيادية التى لا يلقى لها بالا عساها أن تزول، لكن الشكوى لا تتحسن، فيذهب المريض إلى الصيدلى الذى يصف له بعض الأدوية التى تعالج الأعراض فقط ولا تصيب السبب الرئيسى، فلا يتحسن المريض ومن ثم يذهب إلى الطبيب. ومن المفيد أن نقرر هنا أن معظم أعراض السرطان تتشابه من أوجه كثيرة مع أعراض لمتاعب صحية بسيطة، مما يحدو بالطبيب فى بادئ الأمر أن يصف للمريض أدوية تعالج الأعراض التى يشتكى منها فقط، مرة أخرى لا يتحسن المريض الذى يقرر أن يذهب إلى طبيب ثان وربما ثالث ورابع وكل منهم يبدأ العلاج من جديد، ويمر الوقت الثمين والحاسم الذى يسبقنا فيه معدل تضاعف خلايا الورم واحتمالات انتشاره، وكثيرا ما تطول المدة إلى أشهر عدة والمريض يطوف بين الأطباء.

>أين الخطأ؟ ليس خطا واحدا ولكنه ثلاث أخطاء قاتلة ومتراكمة حدثت فى القصة السابقة

>أولا وجب على المريض عند الإحساس بأى عرض ولم يتحسن فى خلال أسبوعين التوجه للطبيب مباشره لتلقى العلاج والمشوره.

وثانيا يجب على المريض أيضا الثقة فى طبيبه الأول والذهاب مرة أخرى إليه والإصرار لديه أنه لم يتحسن ومصارحته بتطور حالته وانه لم يصادف تحسنا بالعلاج الأولى،

وثالثا من جانبه وجب على الطبيب عند اذن أن يتنبه ويطلب المزيد من الابحاث من تحاليل واشعات ومناظير إلى أن يهتدى إلى التشخيص الصحيح الذى ليس بالضروره نهائيا أن يكون المريض مصابا بالسرطان.

>فى بعض الاحيان يتردد الطبيب غير المتمرس فى علاج الأورام فى مواجهة المريض بشكوكه وأخذ الامور ببساطه غير واجبة ويكون لديه إحساس عال بالاطمئنان الذى يضر المريض ويطيل فترة التشخيص، لذا فانا ادعو زملائى واساتذتى فى التخصصات المختلفه إلى تسميه الامور بمسمياتها وعدم التردد فى مصارحه المريض بشكوكهم ومن ثم التوصل إلى التشخيص الصحيح وبسرعه.

وفى الختام لا بد أن نقرر بأنه من أسباب تأخر تشخيص المرض ما يتعلق بتأخر الخدمة الصحيه المقدمه لمريض السرطان، فرغم العلاج المتميز الذى يلقاه المريض فى المستشفيات الجامعيه وانتشار مراكز الاورام المتخصصه فى طول مصر وعرضها الا انه ما زالت قوائم الانتظار طويله، فهناك حاجه ملحه وحقيقيه إلى زياده عدد وعده وكفاءه الاطباء وكذا اماكن تقديم الرعايه الطبيه المتكامله لمريض السرطان.

اما حديثنا القادم سيكون عن الاعراض التحذيريه للأورام.