مصر في كأس العالم 90.. خمسة وعشرون عاماً (1-5)

بعد 56 عاما من ظهورها الأول في كأس العالم، نجحت مصر في الوصول إلي المسابقة الأهم في العالم، وحجزت مكانها بين أقوي 24 فريق في العالم، كأحد ممثلي القارة الأفريقية بالاشتراك مع أسود الكاميرون غير المروضة.

بداية لا بد وأن نوضح أن عدم مشاركة مصر في البطولة خلال أكثر من نصف قرن، يعود في الأساس لانسحابها من التصفيات لست مرات (38 و50، 58، 62، 66، 70) لأسباب سياسية تتعلق بإيقاف النشاط الكروي تارة، ولبعد أمريكا اللاتينية تارة أخري.

كانت المرة الوحيدة من 34-70 التي شاركت فيها مصر خلال تصفيات بطولة 1954 وخرجت علي يد إيطاليا حيث كان نظام التصفيات يجري بالمناطق الأقرب وليس بالقارات، وخسرت مصر وسط ثلوج ميلانو بخمسة أهداف لهدف، كما خسرت في القاهرة بهدفين لهدف.

بدأت المشاركة المنتظمة لمصر في تصفيات بطولة 1974 ومعها بدأت عقدة شمال أفريقيا، حيث أطاحت تونس بمصر من بطولة 74، ثم من بطولة 78، وأكملت المغرب المسيرة حينما أطاحت بمصر من بطولتي 82، و 86.

كان عام 1988 هو بداية مرحلة جديدة في سعي مصر للتأهل لكأس العالم، فالمنتخب القومي خسر لقبه في كأس الأمم الأفريقية بل وخرج من الدور الأول في البطولة التي استضافها المغرب، وخرج من تصفيات دورة الألعاب الأوليمبية في سول بالهزيمة من تونس علي استاد القاهرة، وهو ما أطاح بمدربه الويلزي مايكل سميث ومساعده شحتة.

وعهد بقيادة الفريق بشكل مؤقت للاعب الأهلي السابق فؤاد صدقي وذلك للمشاركة في كأس العرب التي استضافتها الأردن، وبالرغم من أن دول شمال أفريقيا شاركت بفرق خلت من نجومها المحترفين، فيما شاركت السعودية بفريق الشباب، إلا أن المنتخب المصري خسر من سوريا بضربات الجزاء في قبل النهائي، واكتفي بالمركز الثالث.

وفي ظل هذا التراجع الحاد، قرر اتحاد الكرة بقيادة حسن عبدون في سبتمبر 1988 التعاقد مع مدرب وطني لا يتجاوز الخمسين من عمره، وسبق له تحقيق انتصارات كبيرة كلاعب ومدرب علي الصعيدين المحلي والأفريقي، ولم يكن هناك أفضل من محمود الجوهري الذي كان يدرب وقتها أهلي جده السعودي، والذي اختار فتحي مبروك ليكون مساعده، واختار حازم كرم مدربا للحراس، ومنح الفرصة لسمير عدلي ليبدأ مسيرته مع المنتخب.

جاء الجوهري إلي منصب المدير الفني لمنتخب مصر الأول ، متسلحا بكونه قاد النادي الأهلي لأول تتويج أفريقي عام 1982، في بطولة أبطال الدوري، ولتتويج أخر في أبطال الكؤوس عام 1985، بخلاف لقبين للدوري العام و3 ألقاب لكأس مصر.

كان أول تحدى يواجه الجوهري في منصبه أن جيلا كاملا من أروع أجيال الكرة المصرية قد بلغ خط النهاية، فها هو محمود الخطيب الأسطورة الحية يعلن اعتزاله وقبله كان مصطفي عبده وإكرامي وفاروق جعفر وعلي شحاتة وعلاء نبيل.

لكن هذا التحدي كان فاتحة خير علي الجوهري الذي بدأ في تشكيل منتخب شاب يعتمد علي اللعب الجماعي والتخطيط الدقيق، بأكثر مما يعتمد علي النجوم الأفذاذ والمهارات الفردية.

وسيكون هذا التحدي علامة فارقة في مسيرة الجوهري، ذلك اللاعب النجم الذي اعتزل سريعا بسبب الإصابة، والذي حرص علي أن يكون النموذج الأول للمدرب النجم الذي ستهتف باسمه الجماهير لأول مرة في تاريخ الكرة المصرية (جوهري.... جوهري).

ولذا سيكون من المفهوم بوضوح أسباب صدامه مع آخر النجوم الكبار بداية من استبعاد محمد عمر نجم الاتحاد وشوقي غريب نجم المحلة وعماد سليمان نجم الإسماعيلي، وصولاً إلي التجاهل المستمر للحاوي الزملكاوي حمادة عبد اللطيف، وأخيراً المسلسل الدرامي مع طاهر أبو زيد.

جاء الجوهري بمجموعة من الأفكار الجديدة في التدريب والتعامل مع وسائل الإعلام وحتى حشد الجماهير، وكان من حسن الطالع أن تزامنت بداية مشروع (الجوهري) مع تولي الألماني ديتريش فايتسا تدريب الأهلي، وقيامه بثورة في الكرة المصرية من خلال إدخال طريقة اللعب 3-5-2 لأول مرة، والتي حققت نجاحاً كبيراً مع الأهلي الذي قدم عروضاً مذهلة وفاز بالدوري والكأس، بما أجبر باقي الفرق علي التحول للطريقة الجديدة.

تلقف الجوهري الطريقة الجديدة، ووضع عليها لمسته الشخصية ليجعلها تتركز علي الشق الدفاعي 5-3-2 لتطلق سمعته الدفاعية الشهيرة التي التصقت به علي مدى مسيرته التدريبية.

كان من حسن الطالع أيضا أن قرعة تصفيات كأس العالم 1990 قد وضعت مصر في مجموعة ضعيفة خلت من القوي الأفريقية التقليدية، وضمت ليبيريا وكينيا ومالاوي، وبالرغم من هذا إلا أن التأهل عن المجموعة لم يكن سهلا في ظل بناء فريق جديد شاب وتجربة العديد من المواهب البعيدة عن الأهلي والزمالك والتي كان من أهمها نجم التصفيات بلا منازع، هشام عبد الرسول القادم من المنيا في صعيد مصر، وأحمد الكأس نجم الأوليمبي السكندري، وطارق سليمان لاعب المصري البورسعيدي، وياسر فاروق لاعب الترسانة، والشقيقان صابر وخالد عيد لاعبا غزل المحلة.

وفي نفس الوقت كان الجوهري يمنح الفرصة للشباب كي يرسخوا أقدامهم في الهيكل الأساسي للمنتخب، هاني رمزي 20 عاما، التوأم حسن، وأشرف قاسم 23 عاما، أحمد رمزي وأحمد الكأس ، وهشام عبد الرسول 25 عاما.

وفي نفس الوقت يحتفظ بعناصر الخبرة المتمثلة في قائد الفريق جمال عبد الحميد 32 عاما، ومجدي عبد الغني 30 عاما، احمد شوبير وربيع ياسين 29 عاما.

نجح الجوهري في إزالة الخلافات التقليدية بين لاعبي الأهلي والزمالك خلال المعسكرات التدريبية الطويلة التي اعتمد عليها، وأوجد علاقات إنسانية بينهم انعكست إيجابيا علي أرض الملعب

لم يعكر صفو هذا العمل سوى تصاعد الخلاف بين الجوهري ومارادونا النيل ( طاهر أبوزيد) والذي تمسك خلاله كل طرف بوجهة نظره حول أسبابه الحقيقية قبل أن ينتقل للمدرجات بهتافات (طاهر طاهر) ضد (جوهري جوهري).

وكان الجوهري من الذكاء في غالب الأحيان في اللعب بورقة طاهر مع جمهور الأهلي ومع الإعلام ليثبت أنه يضع المصلحة العامة فوق نظرته الفنية.

ونجح المنتخب في خطف بطاقة الترشح لكأس العالم 1990 من أنياب المنتخب الجزائري القوي والمدجج بكبار المحترفين في أوروبا وعلي رأسهم رابح ماجر الذي قاد بورتو البرتغالي للفوز ببطولة أوروبا لأبطال الدوري باسمها آنذاك عام 1987 بعد تغلبه علي بايرن ميونخ في النهائي بالهدف العالمي الذي سجله نجم محاربي الصحراء بكعبه.

أدي هذا الحدث غير المسبوق لأن يتحول الجوهري إلي الحاكم الفعلي للكرة المصرية بفعل شرعية الإنجاز الكبير، وبدأ في اتخاذ قرارات هامة لتحقيق ما أطلق عليه ( التمثيل المشرف ) للكرة المصرية في كأس العالم 1990، وهو المصطلح الذي سيلتصق بالجوهري طويلا.

فقد رأي الجوهري أن وضعية المنتخب لا تسمح له بالمشاركة المشرفة، ومن ثم طلب عمل 13 مباراة إعدادية مع منتخبات متنوعة، وإقامة معسكرات طويلة في بلدان متعددة، ولما كان هذا يتعارض مع البطولات المحلية، فقد أوعز لاتحاد الكرة بإلغاء الدوري بعد انتهاء النصف الأول ولما استجيب له، فقد تشجع واعتذر عن المشاركة في كأس الأمم الأفريقية المقامة بالجزائر، وبقرار سياسي تم إرسال المنتخب الثاني بدلا من الجوهري وفريقه لتجنب تعرض مصر لعقوبات.

وخلال الفترة من يناير حتي مايو واجه المنتخب كوريا الجنوبية والنمسا والدنمارك بالقاهرة، وانتهت جميعها بالتعادل السلبي، قبل أن يلقي المنتخب خسارة مذلة علي أرضه من رومانيا 1-3 ويتقدم الجوهري باستقالة لامتصاص غضب الجماهير، قبل أن يسحبها سريعا.

وسافر بالمنتخب إلي الريفيرا الفرنسية ليواجه عدداً من الأندية، قبل أن يقدم عرضا رائعا ويهزم تشيكوسلوفاكيا علي أرضها، ويعود ليخسر من ألمانيا الشرقية علي أرضها، ومن ثم يسافر إلي اسكتلندا لمعسكر إعدادي يختتمه بمباراة تاريخية يهزم فيها أصحاب الأرض بثلاثية، ثم اختتم استعداداته لكأس العالم بمواجهة كولومبيا بنجومها العالمية كارلوس فالديراما والحارس رينيه هيجيتا ويتعادل الفريقان بهدف لكل منهما بعد أداء متميز للمنتخب المصري.

وعندما أعلن الجوهري عن القائمة المختارة للسفر إلي إيطاليا، فوجئ الجميع بضم عدد من اللاعبين الذين لم يشاركوا في التصفيات مطلقا، أبرزهم مجدي طلبة المحترف في باوك اليوناني وكان ظهوره الدولي الأول في مباراة كولومبيا.

وضمت أيضا عادل عبد الرحمن مهاجم الأهلي الصاعد وعودة أسامة عرابي وأيمن شوقي لاعبا وسط الأهلي، والحارس المخضرم ثابت البطل، وكان ذلك علي حساب عدد ممن شاركوا في التصفيات وأبرزهم خالد مصطفي حارس مرمي الاتحاد، وبدر رجب لاعب الأهلي، وخالد عيد لاعب المحلة، وياسر فاروق لاعب الترسانة، إضافة إلي هشام عبد الرسول الذي كسرت قدماه في حادث سيارة عقب التأهل مباشرة.

توجهت أنظار مصر بأكملها إلي إيطاليا وبالتحديد إلي بالرمو وكالياري حيث سيلعب المنتخب مبارياته الثلاث أمام خصومه الأوروبيين الثلاث هولندا، ايرلندا، إنجلترا، وحيث سيعود أحفاد الفراعنة إلي حلبة المصارعين.

( يتبع)