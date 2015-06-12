إسكو: الحكم المصري كان وغدا.. ولدي كلب إسمه ميسي

هاجم إسكو لاعب نادي ريال مدريد الإسباني الحكم المصري جمال الغندور عندما سؤل عن ذكرياته مع مونديال 2002 في كوريا واليابان.

وتحدث اللاعب الدولي الإسباني أيضا أثناء مقابلة طويلة مع صحيفة (آس) الإسبانية عن تسمية أحد كلابه بـ"ميسي".

وقال إسكو:"مونديال 2002 كان عارا، حكم المباراة الغندور كان وغدا".

وعن حبه لتربية الكلاب أوضح "لدي واحدا إسمه فيجو وأخر إسمه ميسي. هناك أيضا بوبو، لدي العديد من الكلاب".

وعن قدوته من اللاعبين العالميين عندما كان صغيرا قال:"مثلي الأعلى كان الثنائي زين الدين زيدان ورونالدينيو، وروماريو بدرجة أقل".

وكان الحكم المصري جمال الغندور هو من أدار لقاء إسبانيا وكوريا الجنوبية صاحبة الأرض بدور الـ8 لكأس العالم 2002. المباراة التي شهدت جدلا تحكيميا كبيرا وألغي فيها هدفين للمنتخب الإسباني قبل أن تفوز كوريا بركلات الترجيح.