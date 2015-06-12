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مصرع طفل وإصابة آخر فى حادث سيارة بطرح البحر ببورسعيد

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مصرع طفل وإصابة آخر فى حادث سيارة بطرح البحر ببورسعيد مصرع طفل وإصابة آخر فى حادث سيارة بطرح البحر ببورسعيد
لقى الطفل عبدالله فتحى منسى، الذى يناهز الثانية عشرة من عمره مصرعه، وأصيب آخر فى حادث سيارة ملاكى، وتم تحرير المحضر اللازم واتخاذ الإجراءات القانونية، وتم إحالة المتهمين للنيابة العامة لمباشرة التحقيق.

البداية عندما شهد شارع طرح البحر حادثا مروعا بسبب السرعة الجنونية لشابين أمام قرية النورس السياحية، وأسفر الحادث عن إصابة الطفل عبد الله فتحى بنزيف بالمخ وكسر بعظام الجمجمة وكسر بالذراع الأيسر، وتوفى متأثرا بإصابته، وأصيب المدثر موسى البيلسى الذى يبلغ من العمر خمسة عشر عاما بكسور مضاعفة بالساعدين الأيمن والأيسر وحالته العامة خطيرة، وتم نقلهما إلى مستشفى بورسعيد العام.

وتحرر المحضر اللازم وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وإحالة المتهمين للنيابة العامة بعد أن ألقى المارة القبض عليهم أثناء الحادث للنيابة العامة لمباشرة التحقيق .
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