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إعلان التحالف الفائز بتنظيم حفل افتتاح قناة السويس غدا

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إعلان التحالف الفائز بتنظيم حفل افتتاح قناة السويس غدا إعلان التحالف الفائز بتنظيم حفل افتتاح قناة السويس غدا
أعلنت هيئة قناة السويس، اليوم الجمعة، عن موعد إقامة المؤتمر الصحفى العالمى للإعلان عن التحالف الفائز بتنظيم حفل افتتاح قناة السويس الجديدة غد السبت.

وقال مصدر بهيئة قناة السويس لـ"اليوم السابع"، إنه تم ارسال الدعوات للصحفيين والإعلاميين والقنوات الفضائية الذين قاموا بالتسجيل لحضور المؤتمر.

وأضاف المصدر أن جميع الترتيبات التى تم الاتفاق عليها مع الصحفيين والإعلاميين المدعوين رسميًا من قِبَل الهيئة سارية بما فيها أماكن التجمع بالنسبة للصحفيين القادمين من القاهرة إلى الإسماعيلية، وسوف يكون الانتقال من خلال أتوبيسات الهيئة والعودة أيضًا بعد انتهاء مراسم المؤتمر.

ويُعْقَد المؤتمر بمبنى المحاكاة التابع لهيئة قناة السويس بمنطقة نمرة 6 تحت رعاية الفريق مهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس، والرئيس التنفيذى لمشروع محور تنمية قناة السويس.

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