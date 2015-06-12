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الشرقية تستعد لتشييع جثمان ضابط الأمن الوطنى شهيد الواجب بجنازة عسكرية

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الشرقية تستعد لتشييع جثمان ضابط الأمن الوطنى شهيد الواجب بجنازة عسكرية الشرقية تستعد لتشييع جثمان ضابط الأمن الوطنى شهيد الواجب بجنازة عسكرية
أفاد مصدر أمنى بمديرية أمن الشرقية قبل قليل، أنه سوف يتم تشييع جثمان ضابط الأمن الوطنى الرائد محمد الألفى، والذى استشهد صباح اليوم الجمعة فى جنازة عسكرية بمسقط رأسه بقرية طوخ بأبوكبير، وذلك عقب الانتهاء من الصفة التشريحية.

يذكر أن الضابط قتل أثناء مشاركته فى مأمورية مكبرة من المباحث الجنائية والأمن العام والأمن الوطنى، للقبض على أمين الشرطة المتسبب فى أحداث جزيرة السعادة التى أسفرت عن مقتل 3 بينهم لاعب الكرة خالد عبد السلام وإصابة 5 مواطنين.

وكان اللواء مليجى فتوح مليجى مدير أمن الشرقية، تلقى إخطارا من اللواء عاطف مهران مدير المباحث الجنائية، يفيد باستشهاد الرائد محمد الألفى الضابط بفرع الأمن الوطنى بالزقازيق، وذلك أثناء مشاركته مع قوات أمن الشرقية فى مأمورية مكبرة صباح اليوم، لضبط "سليمان نصر الله السيد" أمين شرطة المتسبب فى مشاجرة جزيرة السعادة بمركز الزقازيق، والتى أسفرت عن مقتل 3 بينهم لاعب الكرة خالد عبد السلام، وإصابة 5 مواطنين، حيث تبين أن أمين الشرطة مختبئ بمنطقة بدائرة مركز أبوحماد، وأثناء توجه القوات لضبطه، قام أمين الشرطة بإطلاق النيران صوب القوات مما أسفر عن مقتل الضابط.
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