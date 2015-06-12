تمكن ضباط المباحث الجنائية بمديرية أمن السويس، خلال حملة أمنية أمس من ضبط 35 من الهاربين من أحكام قضائية.
> تلقى اللواء طارق الجزار مدير أمن السويس، إخطاراً بنجاح حملة بقيادة العميد إبراهيم الديب مدير المباحث الجنائية من ضبط 4 خارج عن القانون ومشتبه فيهم، كما تم ضبط 3 مسجلين خطر و15 دراجات بخارية بدون لوحات معدنية، أثناء تمشيط عدد من الأحياء.
> حيث تم التحفظ على المتهمين وجاري تحرير محاضر بالوقائع وأخطار النيابة لتولى التحقيقات.
ضبط 35 هارب من أحكام قضائية و3 مسجلين خطر بالسويس
تمكن ضباط المباحث الجنائية بمديرية أمن السويس، خلال حملة أمنية أمس من ضبط 35 من الهاربين من أحكام قضائية.