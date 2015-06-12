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ضبط 35 هارب من أحكام قضائية و3 مسجلين خطر بالسويس‎

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ضبط 35 هارب من أحكام قضائية و3 مسجلين خطر بالسويس‎ ضبط 35 هارب من أحكام قضائية و3 مسجلين خطر بالسويس‎

أرشيفية

تمكن ضباط المباحث الجنائية بمديرية أمن السويس، خلال حملة أمنية أمس من ضبط 35 من الهاربين من أحكام قضائية.
> تلقى اللواء طارق الجزار مدير أمن السويس، إخطاراً بنجاح حملة بقيادة العميد إبراهيم الديب مدير المباحث الجنائية من ضبط 4 خارج عن القانون ومشتبه فيهم، كما تم ضبط 3 مسجلين خطر و15 دراجات بخارية بدون لوحات معدنية، أثناء تمشيط عدد من الأحياء.
> حيث تم التحفظ على المتهمين وجاري تحرير محاضر بالوقائع وأخطار النيابة لتولى التحقيقات.

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