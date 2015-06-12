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إصابة 24 في انقلاب سيارتين بطريق السخنة – البحر الأحمر‎

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إصابة 24 في انقلاب سيارتين بطريق السخنة – البحر الأحمر‎ إصابة 24 في انقلاب سيارتين بطريق السخنة – البحر الأحمر‎

أرشيفية

شهد طريق السويس السخنة البحر الأحمر، صباح اليوم الجمعة، حادثي انقلاب سيارتين ميكروباص أمام شركة صناعية، وأخرى أمام قرية سياحية، ما أسفر عن إصابة 24 شخص.

 تلقى  اللواء طارق الجزار مساعد وزير الداخلية لأمن السويس، إخطاراً من إدارة تأمين الطرق بوقوع حادثين بمنطقة السخنة، الأول إنقلاب ميكروباص بالكيلو40 بالقرب من أحد الشركات الصناعية، مما أسفر عن أصابة 12 بكسور وجروح، والحادث الثاني إنقلاب سيارة ميكروباص بالكيلو 50 أمام إحدي القرى السياحية، مما أسفر عن إصابة 12 شخص بكسور وجروح قطعية.

 قال مصدر أمني فى تصريحات خاصة، إن المصابين جاري نقلهم للمستشفى العام، وأن الحادثين تسببوا فى توقف طريق السخنة لمدة نصف ساعة، وجاري رفع مخلفات الحادث وتحرير محضر بالواقعة وإخطار النيابة العامة لتولى التحقيقات.

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