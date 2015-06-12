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محافظ قنا: تشغيل 71 منفذ متخصص لصرف السلع التموينية

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محافظ قنا: تشغيل 71 منفذ متخصص لصرف السلع التموينية محافظ قنا: تشغيل 71 منفذ متخصص لصرف السلع التموينية

محافظ قنا

 

أعلن السيد عبد الحميد الهجان محافظ قنا، أنه تم فتح وتشغيل 71 منفذ مخصص للمواطنين لصرف السلع التموينية وفارق نقاط الخبز تشمل كافة السلع الغذائية، وذلك للتيسيرعلي المواطنين للحصول علي كافة حصصهم التموينية بكل سهولة ويسر.

وأضاف”الهجان ” أنها تشمل بدالين وفروع نصف الجملة والشركة المصرية لتجارة السلع الغذائية بالجملة، وجاري تفعيل وتنشيط 70 بدال تمويني بالمراكزعلى مستوي المحافظة، والتي تشمل 6 فروع في مركز نجع حمادي و11 فى مركز دشنا و3
> في مركز الوقف و 10 بدال فى مركز قنا و6 فى بندر قنا و6 فى مركز نقادة و28 فى مركز قفط وقوص بها منفذ واحد .

مؤكداً على استمرار الحملات التموينية من قبل إدارة الرقابة التموينية وبالاشتراك مع مباحث التموين، حيث أسفرت عن ضبط محطة بنزين تقوم ببيع بنزين 80 بأزيد من السعر المحدد لكمية قدرها 14500 لتر، تم التحفظ عليهم وجاري تحرير محضر بالواقعة ويستحق فروق بما يساوي تقريباً 50 ألف جنيها، كما تم ضبط سوبر ماركت يحتفظ بسلع غذائية منتهية الصلاحية وضبط أثنين من الجزارين قاموا بالذبح خارج السلخانة و2 سوبر ماركت لا يقوم بالإحتفاظ بفواتير البيع، فضلاً عن 18 مخالفة تموينية عدم إعلان عن الأسعار والأنشطة المختلفة وجاري تحرير محاضر بالمخالفات التموينية .

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