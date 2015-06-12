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حزب القوات اللبنانية يتضامن مع دروز سوريا بعد «مجزرة النصرة»

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حزب القوات اللبنانية يتضامن مع دروز سوريا بعد «مجزرة النصرة» حزب القوات اللبنانية يتضامن مع دروز سوريا بعد «مجزرة النصرة»

زار رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع، الزعيم الدزرى اللبنانى رئيس الحزب التقدمى الاشتراكى وليد جنبلاط، فى إطار التضامن معه بعد المجزرة التى ارتكبتها جبهة النصرة بحق الدروز فى أدلب بشمال سوريا.

وذكر بيان صدر عن المكتب الإعلامى لحزب القوات اللبنانية، اليوم الجمعة، أنه جرى خلال اللقاء الذى حضرته قرينة جعجع النائبة ستريدا جعجع، ووزير الصحة اللبنانى وائل أبو فاعور، استعراض الأوضاع السياسية العامة فى لبنان والمنطقة ولاسيما مجزرة قلب لوزة فى ريف إدلب فى سوريا.

وأكد الجانبان رفضهما لهذه الأعمال الإرهابية والحرص على الاستقرار والعيش المشترك سواء فى سوريا أو فى لبنان.

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