البرلمان الليبى يرد على الناتو: الحلف يتحمل مسئولية تفاقم الأوضاع بليبيا

قال المتحدث باسم البرلمان الليبى، فرج هاشم، اليوم الجمعة، إن حلف الناتو يتحمل مسئولية تفاقم الأوضاع فى ليبيا عقب العمليات العسكرية التى شنتها طائراته لإسقاط نظام القذافى، مؤكدا أن تبرير الناتو لفشله فى ليبيا بعدم وجود قوات على الأرض أو سفن على السواحل الليبية ذريعة ضعيفة لا يمكن أن تكون مبررا للفشل الذريع فى ليبيا.

وأكد هاشم فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" صباح اليوم، أن تحميل أحد المسئولين فى الناتو مسئولية تفاقم الأوضاع فى ليبيا للجامعة العربية هى محاولة خبيثة لغسل أيديه من فشله فى عملياته العسكرية فى ليبيا، مؤكدا أن الجامعة العربية طلبت من الناتو التدخل لإنقاذ المدنيين أثناء الثورة، مشيرا إلى أن الناتو بتدخله دمر قدرات الجيش الليبى والبنية التحتية للبلاد.

وأشار هاشم إلى أن الناتو يحاول الهروب من مسئوليته من تفاقم الأوضاع فى ليبيا وحالة التخبط والصراع السياسى الذى حدث فى البلاد عقب ثورة 17 فبراير، مؤكدا أن الجامعة العربية لديها رغبة جادة وحقيقية فى حفظ أمن واستقرار ليبيا.

وأكد أن نية حلف الناتو مترجمة فى ما ورد فى المسودة الرابعة من الحوار السياسى التى صدرت منذ أيام ، التى تدل على عدم وجود نية حقيقة من قبل الناتو لدعم قيام مؤسسات الدولة الليبية كى يعم الأمن والاستقرار فى البلاد.

تصريحات صادمة للناتو عن الشرق الأوسط.. مصدر مسئول بالحلف: "الإخوان" جماعة لها جانب إيجابى وتخدم الناس.. ونصحنا الجامعة العربية بضرورة وجود قواتنا على الأرض فى ليبيا.. وقالت لنا: "انتوا ماتفهموش حاجة"