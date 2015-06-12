الولادة القيصرية ترفع خطر معاناة الطفل من الربو أو السكر أو السمنة

فى الوقت الذى غالبا ما تكون الكثير من الولادات القيصرية غير ضرورية ويمكن تفاديها، كشفت دراسة حديثة أن الولادات القيصرية قد تزيد من المشاكل الصحية التى قد يتعرض لها الطفل فى مراحل لاحقة من حياته مثل الربو المزمن، والسكر، والسمنة.

وقال كبير معدى الدراسة "بان بيلستاين"، إن هناك ارتباطا قويا بين الولادات القيصرية وزيادة المخاطر الصحية بين الأطفال مقارنة بالولادات الطبيعية.

يأتى ذلك فى الوقت الذى حددت فيه "منظمة الصحة العالمية" بضرورة ألا تتعدى نسب العمليات القيصرية نحو 15% من إجمالى الولادات، وهى النسبة التقريبية التى تتطلب التدخل الجراحى لحماية الأم والجنين معا.

وفى العديد من البلدان- بما فى ذلك الولايات المتحدة والمكسيك والبرازيل وأستراليا وإيطاليا- نجد أن معدلات الولادات القيصرية هى أكثر من ضعف مستوى توصيات منظمة الصحة العالمية.

وأكد الباحثون أن معدلات الولادات القيصرية مرتفعة أكثر من اللازم فى بعض البلدان، وذلك بسبب اللجوء إلى الجراحات الاختيارية.

وتشير البيانات إلى أن نحو ثلث الولادات القيصرية تحدث بمعدل 2,13 لكل 1000 حالة ولادة، ليتعرض حديثو الولادة إلى زيادة فرص الإصابة بمرض السكر النوع الأول، فى مراحل لاحقة من حياتهم.