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8 نصائح صحية لرشاقتك فى رمضان.. أهمها تناول 3 تمرات عند الإفطار

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8 نصائح صحية لرشاقتك فى رمضان.. أهمها تناول 3 تمرات عند الإفطار 8 نصائح صحية لرشاقتك فى رمضان.. أهمها تناول 3 تمرات عند الإفطار
عند قدوم شهر رمضان المبارك يزداد وزن البعض، ويرجع السبب إلى تناول الصائم للأطعمة مرتفعة السعرات الحرارية العالية، ولكن ما هو النظام الغذائى الجيد الذى ينصح بتناوله أثناء هذا الشهر الكريم دون الزيادة فى الوزن؟.

وحول هذا تقدم الدكتورة ريهام مسلمانى، أخصائية التغذية العلاجية، بعض النصائح التى يجب على الصائم اتباعها حتى يتجنب الزيادة فى الوزن، بل قد تمكنه أيضًا من خسارة الوزن الزائد خلال رمضان وأهمها:
>1- عند أذان المغرب يجب البدء بأخذ 3 تمرات وتناول الكثير من الماء، وذلك لتجنب حدوث جفاف فى الجسم، ثم الذهاب للصلاة، ثم تناول طبق الشوربة الدافئ.
>2- يمكنك الانتظار لمدة ربع ساعة ثم ابدأ بتناول الطبق الرئيسى المكون من النشويات والبروتين والسلطة والخضراوات.
>3- ينصح بعد تناول الافطار تجنب تناول الحلويات بكثرة، فقط تناول قطعة صغيرة أو استبدلها بالفواكه.
>4- ينصح بكثرة التحرك كممارسة المشى يوميًا، لتنشيط الدورة الدموية فى الجسم.
>5- عليك الاهتمام بتناول طبق السلطة أثناء الإفطار والسحور وذلك لإمداد جسمك بالفيتامينات والعناصر التى يحتاجها.
>6- عليك الإكثار من تناول الماء للحفاظ على رطوبة الجسم والحد من الإصابة بالجفاف.
>7- تجنب تناول الأطعمة ذات السعرات الحرارية العالية، والموالح.
>8- يمكنك تناول الشوفان أو البيض أو الفول أو الزبادى فى وجبة السحور.

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