في عيدها الـ 33 أجمل إطلالات الفاتنة "أدريانا ليما"

يصادف اليوم ذكرى عيد مولد عارضة الأزياء البرازيليّة ذات الجمال الأخّاذ Adriana Lima حيث ستلبغ عامها الثالث والثلاثين. وعلى ما يبدو، فإنّ Lima من النساء اللواتي يزددن جمالاً وتألقاً مع التقدّم في السن. وكونها عارضة أزياء، فمهنتها تتطلّب منها اهتماماً مستمرّاً بشكلها الخارجي، كما بأناقتها. واليوم، وبمناسبة عيد ميلادها، سنستعرض أجمل وأبرز إطلالاتها.

منذ دخول Lima مجال عرض الأزياء، حين كان عمرها 15 عاماً، وحتى اليوم، وهي تعتبر من ألمع وأنجح عارضات الأزياء. كما نجحت برسم خطّ لنفسها، في ما يتعلّق بأسلوبها في الأناقة ، يجمع ما بين البساطة والعصريّة، فهي لم تبالغ يوماً أو تبهرج بإطلالاتها، لكن كان دائماً هناك تميّز واختلاف... ففي المشاوير اليوميّة، نراها بأبسط الملابس، من جينز وقمصان قطنيّة، أما على السجّادة الحمراء، فهي تختار أروع الفساتين وأكثرها فخامة من دور أزياء عالميّة، مثل Elie Saab، Emilio Pucci، Givenchy، AlexandreVauthier، Jason Wu، Balmain وغيرها...

وهي تعرف تماماً ما يناسبها ويناسب قوامها ولون بشرتها وشعرها، وتختار على هذا الأساس. وتنسّق مع الإطلالات أيضاً أجمل الأكسسورات والمجوهرات.

ألقي نظرة على أبرز إطلالات Adriana Lima على مرّ السنين، وشاركيها الاحتفال بعيدها الثالث والثلاثين.

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