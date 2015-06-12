نقل جثمان أمين الشرطة قاتل ضابط الأمن الوطنى لمشرحة المستشفى بالشرقية

أفاد مصدر أمنى بمديرية أمن الشرقية، منذ قليل، أنه تم التحفظ على جثمان أمين الشرطة "سليمان نصر الله" المتهم بقتل ضابط الأمن الوطنى و3 مواطنين وإصابة 5 آخرين إلى مشرحة مستشفى الأحرار، تحت تصرف النيابة العامة، بإشراف المستشار أحمد دعبس المحامى العام لنيابات جنوب الشرقية.

كان اللواء مليجى فتوح مليجى مدير أمن الشرقية، تلقى إخطارا من اللواء عاطف مهران مدير المباحث الجنائية، يفيد استشهاد الرائد محمد الألفى الضابط بفرع الأمن الوطنى بالزقازيق، وذلك أثناء مشاركته مع قوات أمن الشرقية فى مأمورية مكبرة صباح اليوم، لضبط "سليمان نصر الله السيد" أمين شرطة المتسبب فى مشاجرة جزيرة السعادة بمركز الزقازيق، التى أسفرت عن مقتل 3 بينهم لاعب الكرة خالد عبد السلام، وإصابة 5 مواطنين.

تبين أن أمين الشرطة مختبئ بمنطقة بدائرة مركز أبوحماد، وأثناء توجه القوات لضبطه قام أمين الشرطة بإطلاق النيران صوب القوات مما أسفر عن استشهاد الضابط.