القبض على مدير مدرسة بحوزته 1000 قرص مخدر فى المنيا

ألقت الأجهزة الأمنية القبض على مدير مدرسة وبحوزته كمية كبيرة من الأقراص المخدرة لعقار التامول بقصد الاتجار.

تلقى اللواء محمد صادق الهلباوى مدير أمن المنيا إخطارا يفيد القبض على "إبراهيم م" 50 سنة مدير مدرسة من أسيوط وبحوزته 1000 قرص لعقار التامول المخدر بقصد الاتجار ومبلغ مالى وتحرر عن الواقعة المحضر رقم 2952 لسنة 2015 إدارى مركز ديرمواس.

كما تمكنت الأجهزة الأمنية من إلقاء القبض على عاطل من بنى مزار بحوزته 200 قرص لعقار التامول بقصد الاتجار ومبلغ مالى، وتحرر عن الواقعة المحضر رقم 6302 لسنة 2015 إدارى مركز بنى مزار.