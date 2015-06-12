القبض على دجال سرق 5 أشخاص بعد إيهامه بوجود كنز داخل منزلهم بسوهاج

تمكن ضباط وحدة مباحث قسم شرطة طهطا برئاسة الرائد محمد مجلى رئيس مباحث القسم من إلقاء القبض على دجال أوهم بعض الأشخاص بمقدرته على استخراج كنز من داخل منزلهم وعقب ذلك قام بتخديرهم والاستيلاء على متعلقاتهم الشخصية.

كان اللواء إبراهيم صابر مساعد الوزير مدير أمن سوهاج قد تلقى بلاغا من اللواء نادر أبادير نائب المدير للشمال يفيد بالعثور على عدد من الأشخاص مخدرين داخل منزلهم بعد سرقتهم بمعرفة أحد الدجالين.

بالانتقال والفحص تبين من التحريات التى أشرف عليها العميد أسعد الذكير مدير إدارة المباحث الجنائية وقادها العميد عمر الخطاب رئيس فرع بحث الشمال والمرائد محمد مجلى رئيس مباحث القسم النقيبان أحمد الكاشف وأمير الحويج بتقدم محمود ف أ ت 34 عاما حاصل على دبلوم صنايع – ويقيم شارع النوايب ساحل طهطا دائرة القسم بقيام أحد الأشخاص بإيهام أبناء عمومته خالد والسيد والسيد ورمضان وعلى يقيمون بندر طهطا – بمقدرته على استخراج كنز من داخل المنزل الخاص بهم وقام بتخديرهم وسرقتهم وأنه حال دخوله للمنزل وجدهم فى حالة إغماء.

وعلى الفور تم تشكيل فريق بحث لكشف ملابسات الواقعة وتبين أن وراء ارتكاب الواقعة عبد الحكيم ف م أ 46 عاما بدون عمل ويقيم البيارة مركز كوم أمبو" أسوان تم ضبطه بأحد الأكمنة وبالكشف عن المذكور جنائياً تبين سابقة اتهامه فى القضية رقم 1487 جنح قسم قنا لسنة 2009 سرقة متجر.

بمواجهته بما جاء بأقوال المبلغ اعترف بارتكابه الواقعة بقصد النصب عليهم وأنه قام بإيهامهم بوجود كنز داخل المنزل بقصد الحصول منهم على مبالغ مالية وقام بإعطائهم بعض المواد المخدرة حتى يتمكن من سرقتهم تم نقل المذكورين للمستشفى المركزى لتلقى العلاج اللازم.

وبتوقيع الكشف الطبى عليهم تبين أنهم فى حالة فقدان وعى نتيجة تناولهم مادة غير معلومة، ولا يمكن استجوابهم وكلفت إدارة البحث الجنائى باستكمال التحرى فى الواقعة وظروفها وملابساتها.