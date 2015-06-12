إصابة ربة منزل وطفلتها بحروق فى حريق شقة بطوخ

سيطرت قوات الحماية المدنية بالقليوبية على حريق هائل شب داخل شقة، وتم إخماده قبل امتداده لباقى العقارات، وأسفر عن إصابة ربة منزل وطفلتها، وانتقلتا للمستشفى لتلقى العلاج اللازم، وتحرر المحضر رقم 9246 إدارى مركز طوخ لسنة 2015، وتولت النيابة العامة التحقيقات.

تلقى اللواء عبد العظيم نصر، مدير أمن القليوبية، إخطارا بالواقعة، وانتقلت على الفور قوات إدارة الحماية المدنيه برئاسة اللواء على عبد المقصود مدير إدارة الحماية المدنية بالقليوبية، وتمت السيطرة على الحريق وإخماده.

بالفحص تبين نشوب الحريق بعقار ملك "عنتر نجاح كامل" 40 سنة ومقيم ذات الناحية فى شقة مكونة من غرفتين وصالة، مستأجرة لكل من "منى ربيع عبد النبى" 35 سنة ومقيمة بالشقة سالفة الذكر مصابة بحروق بأنحاء الجسم، و"ندا حسن حسنى" ابنة الأولى 3 سنوات ومقيمة ذات الناحية، مصابة بحروق بأنحاء الجسم، وتم نقلهما لمستشفى بنها الجامعى.

نتج عن الحريق تلف محتويات غرفة النوم والمطبخ، وبسؤال مالك العقار أيد ما جاء بالفحص، وقرر بأنه قام باستئجار الشقة للمصابة، وأثناء قيامها بتشغيل الخلاط حدث ماس كهربائى مما أدى لنشوب الحريق، ولم يشتبه فى ذلك جنائياً، تم التحفظ على مكان الحريق، وأخطرت الأدلة الجنائية لاتخاذ شئونها، كلفت إدارة البحث الجنائى بالتحرى عن الواقعة.