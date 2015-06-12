أخبار عاجلة

معارض " أهلاً رمضان ".. موعد افتتاحها وكيف تنقذ بها «التموين» المواطنين من موجة الغلاء -
تأجيل محاكمة عبد الله طايل وآخرين بقضية "نواب القروض" لجلسة ٥ أكتوبر -
حدث في مثل هذا اليوم: هزيمة ​الصليبيين في المنصورة.. دخول أمريكا الحرب العالمية الأولى -
شاكر: نتوقع رفع انتاج الطاقة المتجددة 20 % بحلول 2022 -
قرار لحكومة يوم الخميس بزيادة أسعار “أكياس الدم” المجانية -
القصة الكاملة للرجل الذي عاشر طفلته 3 مرات بالمسجد -
«كوستا» مهدد بالإيقاف بسبب «كومباني» -
إسرائيل تهدد من جديد أمن قناة السويس بمشروع سعودى إسرائيلي أردنى -
ملخص مباراة برشلونة واشبيلية 3-0 -
كارثة.. أب يلقي نجلية بترعة نجع حمادي.. والتحقيق يكشف السبب الصادم -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

"التموين" تطالب المواطنين بتحديث بيانات بطاقاتهم التموينية بموقعها

Google+ Print
"التموين" تطالب المواطنين بتحديث بيانات بطاقاتهم التموينية بموقعها "التموين" تطالب المواطنين بتحديث بيانات بطاقاتهم التموينية بموقعها
طالبت وزارة والتجارة الداخلية المواطنين بتحديث بيانات بطاقاتهم التموينية وتسجيل الرقم القومى الخاص بصاحب البطاقة التموينية والأرقام القومية لجميع أفراد الأسرة المسجلة داخل البطاقة التموينية، وذلك على الموقع الالكترونى (http:subsidy.egypt.gov.eg).

وطالب الدكتور خالد حنفى وزير التموين والتجارة الداخلية المواطنين، فى تصريحات اليوم، أصحاب البطاقات التموينية بضرورة الإسراع فى تحديث بيانات بطاقات التموين وتسجيل الأرقام القومية الخاصة بهم للعمل على تقديم أفضل الخدمات لهم، مشيرا إلى أن البطاقات التموينية وبطاقات صرف الخبز بلغ عددها حاليا حوالى 20 مليون بطاقة يستفيد منها نحو 80 مليون مواطن من السلع التموينية والخبز.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
معارض " أهلاً رمضان ".. موعد افتتاحها وكيف تنقذ بها «التموين» المواطنين من موجة الغلاء

معارض " أهلاً رمضان ".. موعد افتتاحها وكيف تنقذ بها «التموين» المواطنين من موجة الغلاء

نقيب بقالي التموين: استمرار أزمة ماكينات صرف السلع لليوم الخامس

نقيب بقالي التموين: استمرار أزمة ماكينات صرف السلع لليوم الخامس

بدء تحديث بيانات البطاقات التموينية بالقاهرة الاثنين المقبل

بدء تحديث بيانات البطاقات التموينية بالقاهرة الاثنين المقبل

بدء تحديث بيانات البطاقات التموينية بالقاهرة الاثنين المقبل

بدء تحديث بيانات البطاقات التموينية بالقاهرة الاثنين المقبل