"التموين" تطالب المواطنين بتحديث بيانات بطاقاتهم التموينية بموقعها

طالبت وزارة التموين والتجارة الداخلية المواطنين بتحديث بيانات بطاقاتهم التموينية وتسجيل الرقم القومى الخاص بصاحب البطاقة التموينية والأرقام القومية لجميع أفراد الأسرة المسجلة داخل البطاقة التموينية، وذلك على الموقع الالكترونى (http:subsidy.egypt.gov.eg).

وطالب الدكتور خالد حنفى وزير التموين والتجارة الداخلية المواطنين، فى تصريحات اليوم، أصحاب البطاقات التموينية بضرورة الإسراع فى تحديث بيانات بطاقات التموين وتسجيل الأرقام القومية الخاصة بهم للعمل على تقديم أفضل الخدمات لهم، مشيرا إلى أن البطاقات التموينية وبطاقات صرف الخبز بلغ عددها حاليا حوالى 20 مليون بطاقة يستفيد منها نحو 80 مليون مواطن من السلع التموينية والخبز.