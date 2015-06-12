"واتس آب اليوم السابع": إجلاء مواطنى "مصيرة" العمانية بعد غرقها بالأمطار

استمرارًا لتفاعل قراء "اليوم السابع"، مع الخدمة التى أطلقها الموقع تحت عنوان "Whatsapp Youm7" أرسل أحد المواطنين، صورا تفيد هطول أمطار غزيرة بدولة سلطنة عمان، أدت إلى قيام أفراد قوات الشرطة بإجلاء المواطنين من منازلهم، عبر دراجات مائية، خشية تعرضهم للإصابات أو حالات وفاة، ونتج عن هطول الأمطار الغزيرة انقطاع التيار الكهربى بولاية مصيرة.

شاركونا عبر رسائلكم فى تحرير المواد الصحفية المنشورة على الموقع، عن طريق إرسال الصور والفيديوهات والأخبار الموثقة والشكاوى، عبر رقم هاتف 01287692411، على أن يتم نشر الأخبار المصورة والفيديوهات باسم القراء.

- "واتس آب اليوم السابع".. غرق شوارع ببولاق الدكرور لانفجار ماسورة صرف