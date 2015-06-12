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"واتس آب اليوم السابع": إجلاء مواطنى "مصيرة" العمانية بعد غرقها بالأمطار

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استمرارًا لتفاعل قراء "اليوم السابع"، مع الخدمة التى أطلقها الموقع تحت عنوان "Whatsapp Youm7" أرسل أحد المواطنين، صورا تفيد هطول أمطار غزيرة بدولة سلطنة عمان، أدت إلى قيام أفراد قوات الشرطة بإجلاء المواطنين من منازلهم، عبر دراجات مائية، خشية تعرضهم للإصابات أو حالات وفاة، ونتج عن هطول الأمطار الغزيرة انقطاع التيار الكهربى بولاية مصيرة.

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اليوم السابع -6 -2015

اليوم السابع -6 -2015

اليوم السابع -6 -2015

اليوم السابع -6 -2015

اليوم السابع -6 -2015


>- "واتس آب اليوم السابع".. غرق شوارع ببولاق الدكرور لانفجار ماسورة صرف

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