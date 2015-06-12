الكونجرس يوافق على استئناف المساعدات العسكرية لمصر بقيمة 1.3 مليار دولار

عقدت لجنة الاعتمادات التابعة لمجلس النواب بالكونجرس الامريكي اجتماعها لإقرار مشروع قانون المساعدات الخارجية، حيث وافقت على مشروع القانون الخاص بالسنة المالية عن عام 2016 والمتعلقة بالعمليات الخارجية للولايات المتحدة ( SFOPS)، و لم تطرأ أية تعديلات تتعلق بالجزء الخاص بمصر بإجمال 1.3 مليار دولار كمساعدات عسكرية، ووافقت اللجنة على المشروع النهائى للقانون من خلال التصويت.

وكانت رئيسة اللجنة النائبة كاى جرانجر "عن ولاية تكساس" قد أشارت فى كلمتها الافتتاحية إلى أنه فى الوقت الذى يشهد فيه الشرق الأوسط حالة من الاضطرابات تحتاج الولايات المتحدة لمصر كحليف مستقر لديها.

وأضافت رئيسة اللجنة النائبة كاى جرانجر "عن ولاية تكساس" أن الأموال التي تم تخصيصها لمصر فى مشروع القانون تعكس التزام الولايات المتحدة الواضح للحفاظ على علاقتنا مع مصر.

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