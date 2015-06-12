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التنمية المحلية تنتهى من 70% من إنشاء 50ألف وحدة سكنية بتمويل إماراتى

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التنمية المحلية تنتهى من 70% من إنشاء 50ألف وحدة سكنية بتمويل إماراتى التنمية المحلية تنتهى من 70% من إنشاء 50ألف وحدة سكنية بتمويل إماراتى

>أكد اللواء عادل لبيب، وزير التنمية المحلية، أن الوزارة تنسق مع الهيئة الهندسية للقوات المسلحة والمحافظات لتذليل أى معوقات فى تنفيذ مشروع إنشاء 50 ألف وحدة سكنية بتمويل من الإمارات يبلغ 10,5 مليار جنيه، لافتاً إلى أن الوزارة انتهت من تنفيذ 70% من المشروع.

وأكد لبيب، خلال بيان أصدرته الوزارة، أن المحافظات وفرت الأراضى اللازمة فى 18 محافظة هى: "الجيزة والقاهرة والقليوبية والدقهلية وشمال سيناء وجنوب سيناء والإسكندرية والغربية والمنوفية والأقصر والسويس وسوهاج وبورسعيد وكفر الشيخ والبحيرة والإسماعيلية وقنا والبحر الأحمر"، لإنشاء الوحدات السكنية عليها واستخراج كافة التراخيص.

ولفت إلى أن الوزارة أسهمت بمبلغ 163,1 مليون جنيه لتوصيل الكهرباء الخارجية لمواقع الوحدات السكنية التى تتبع المحافظات لعدد 26 ألف وحدة سكنية بالتنسيق مع الهيئة الهندسية للقوات المسلحة.
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