إزاى تفرق بين لحم الحمير واللحم العادى؟.. ملف تفاعلى

بين حين وآخر يتم اكتشاف وضبط جزار أو مزرعة أو مطعم يقدم ويبيع لحم الحمير للمستهلكين على اعتبار أنه لحم ضأن أو جاموسى أو بقرى، وكان آخر هذه الحوادث ضبط مزرعة لذبح الحمير وتورد لحومها للمطاعم بالقاهرة وباقى المحافظات. وهو ما يخلق حالة من القلق والرغبة فى معرفة طرق اكتشاف وتمييز لحوم الحمير عن اللحم العادى.

الدكتور خالد يوسف أخصائى السمنة والنحافة، يوضح أهم الوسائل التى يمكن من خلالها الكشف عن طبيعة اللحوم التى نتناولها، وأهم العلامات التى تتميز بها لحوم الحمير تحديداً، مؤكدا أن هناك علامات مميزة لهذا النوع من اللحوم، يمكن من خلالها تمييزه فى جميع مراحلها، بداية من الذبيحة المعلقة لدى الجزار وصولا إلى أوانى الطهى فى منازلنا.

لمشاهدة هذا الملف اضغط هنا..

- دار الإفتاء: ذبح الحمير وأكلها حرام شرعًا

- بالفيديو..القومية لسلامة الغذاء: "لـحم الحمير" غير ضار واللى كلو مش هينهق"

- بالفيديو.. بعد كارثة الفيوم.. اليوم السابع يستطلع رأى المواطنين عن الفرق بين لحم الحمير والبتلو.. مواطنون: إحنا مش خبراء.. ولو نزل وزير الصحة مش هيعرف.. وأكلت لحم الحمير مرتين.. وسيدة: بتتأخر فى السوى

- بالفيديو.. مفاجأة بقضية ذبح الحمير.. مدربة أسود تقدم أوراقا بتوريد اللحوم للسيرك.. وأبناء الفيوم يسخرون ويتداولون مشهدا من فيلم "ياانا ياخالتى": "كبرات البلد بياكلوا جحوش".. والتموين: تورد للقاهرة

- أنوسة كوتة تروى لـ"اليوم السابع" القصة الكاملة للحوم الحمير.. مدربة الأسود تؤكد: المذبح معروف ولحومه تخرج للسيرك.. تأخرى على استلام اللحوم سبب المشكلة.. وحزينة على حالة الرعب التى عمت الشارع المصرى

- مفاجآت جديدة فى قضية "مزرعة الحمير" بالفيوم.. صاحب المزرعة استعان بجزارين من الجيزة وكرداسة بأجور مجزية.. ولودر يومى يدفن رؤوس وأرجل الحمير..وشواهد عديدة تنفى ادعاء صاحبها بتوريد اللحوم للسيرك