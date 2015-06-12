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استشهاد ضابط أمن وطنى بالشرقية أثناء ضبط أمين شرطة متهم بقتل 3 فى مشاجرة

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استشهاد ضابط أمن وطنى بالشرقية أثناء ضبط أمين شرطة متهم بقتل 3 فى مشاجرة استشهاد ضابط أمن وطنى بالشرقية أثناء ضبط أمين شرطة متهم بقتل 3 فى مشاجرة
استشهد الرائد محمد الألفى الضابط بفرع الأمن الوطنى، منذ قليل، أثناء مشاركته فى مأمورية للقبض على أمين شرطة متهم بقتل 3 أشخاص.

وكان اللواء مليجى فتوح مليجى مدير أمن الشرقية، تلقى إخطار من اللواء عاطف مهران مدير المباحث الجنائية، يفيد استشهاد الرائد محمد الألفي الضابط بفرع الأمن الوطني بالزقازيق، وذلك أثناء مشاركته مع قوات أمن الشرقية في مأمورية مكبرة صباح اليوم ، لضبط أمين الشرطة المتسبب في مشاجرة جزيرة السعادة بمركز الزقازيق، والتي أسفرت عن مقتل 3 بينهم لاعب كرة وإصابة 5 أخرين.

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