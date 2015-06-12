مقتل أمين شرطة متهم بقتل ضابط أمن وطنى خلال مأمورية ضبطه فى الشرقية

قامت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية، صباح اليوم الجمعة، بتصفية أمين الشرطة الذي قتل ضباط الأمن الوطني الرائد محمد الألفى، المتسبب في أحداث جزيرة السعادة التي أسفرت عن مقتل 3 وإصابة 5 اخرين فى الشرقية.

وكان اللواء مليجي فتوح مليجي مدير أمن الشرقية ، تلقي إخطار من اللواء عاطف مهران مدير المباحث الجنائية ، يفيد استشهاد الرائد محمد الألفي الضابط بفرع الأمن الوطني بالزقازيق ، وذلك أثناء مشاركته مع قوات أمن الشرقية في مأمورية مكبرة صباح اليوم ، لضبط " سليمان نصر الله السيد " أمين شرطة المتسبب في مشاجرة جزيرة السعادة بمركز الزقازيق ، والتي أسفرت عن مقتل 3 بينهم لاعب كرة وإصابة 5 أخرين ،قام بإطلاق النيران فور القوات مما أسفر عن إستشهاد الرائد محمد الألفي ،مما دفع القوات لتصفيته.

استشهاد ضابط أمن وطنى بالشرقية أثناء ضبط أمين شرطة متهم بقتل 3 فى مشاجرة

>

>