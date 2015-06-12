أجواء رمضانية في غرفة الطعام

لعلّ أجمل ما يميّز شهر رمضان الفضيل هو المائدة، التي يتجمّع حولها كلّ أفراد العائلة. في هذا الإطار، ان اختيار شكل الهلال في الأطباق المطعّمة بالأحرف العربية، على سبيل المثال، كما إدخال المفارش أو الوسائد أو"الأكسسوارات" المحملة بالزخارف الشرقية يرسم لوحة محبّبة للعين!

مهندسة الديكور سمر زهران، تساعد قارئات "سيدتي نت" في تزيين غرفة الطعام بلمسات رمضانية شرقية، من خلال الأفكار الآتية:

- للإضاءة دور هام في الديكور، لذا ينصح بالاستعانة بالمصابيح الجانبية في غرفة الطعام، مع الحرص على التخفيف من إضاءة السقف. كما يمكن تزيين وسط المائدة بالفوانيس، التي تضفي طابعا شرقياً على الغرفة، مع التنويع في أحجام الأخيرة وارتفاعاتها.

- ان إشعال الشموع واستخدامها للتسخين والتزيين في آنٍ واحد يعطي انطباعاً جميلاً.

- لا يستوجب التكلّف في الزخرفة، بل يكفي اتباع خطّ بسيط، علماً أن الاستعانة بالقطع الشرقية القديمة والبسيطة يبرز "ثيمة" الديكور، في هذا المجال.

- ينصح بمواكبة الموضة حتى في ترتيب المائدة، فقليل من التراث مع بعض من اللمسات العصرية يجمع بين الحاضر والماضي.

- ان استخدام الأواني الفضة والنحاس يعطي اللمسة المطلوبة للمائدة الرمضانية.

- للنبات في الديكور دور أساسي في بثّ الحياة في المكان، فاختيار أنواع وألوان الزهور، سواء للغرفة بشكل عام أو للمائدة محبّب، ولا سيما إظهار سمات فصل الصيف.

- لا يكتمل ديكور الغرفة سوى بالتفاصيل الصغيرة، مثل "الأكسسوارات"، كما بالآتي:

* تزيين السفرة بالمناديل ذات القصّات الجديدة.

* وضع المزهريات الصغيرة المحمّلة بالورد وبعض الشموع الصغيرة على الطاولة.

* تقديم المشروبات في وعاء رمضاني مميز الشكل واللون، مع الحرص على طريقة ترتيب الطاولة بشكل ينسّق بين مكوّناتها من أطباق وكؤوس وأوعية التقديم، واستخدام وعاء الثلج الذي قد يحتوي أيضاً على قوالب ثلج بشكل هلال أو نجوم أو ما يعبّر عن الروح الرمضانية.

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