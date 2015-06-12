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ضبط عامل تعدى جنسيا على طفلة 4 سنوات بشبرا الخيمة

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ضبط عامل تعدى جنسيا على طفلة 4 سنوات بشبرا الخيمة ضبط عامل تعدى جنسيا على طفلة 4 سنوات بشبرا الخيمة
ألقت مباحث القليوبية القبض على عامل تعدى جنسيا على طفلة 4 سنوات بدائرة قسم ثان شبرا الخيمة، تلقى اللواء عبد العظيم نصر مدير أمن القليوبية إخطارا بالواقعة من العميد هانى الهامى مأمور قسم ثانى شبر الخيمة.

تلقى الرائد مصطفى لطفى رئيس مباحث قسم ثان شبرا الخيمة بلاغا من عبده م سن 35 موظف بشركة بتروجاس.. بقيام محمود م سن 25 عامل فراشة بالتعدى جنسياً على نجلته الطفلة مها سن 4 سنوات.

وقرر والد الطفلة أنه أثناء قيام زوجته بزيارة أهليته وبصحبتها أولادهما، قامت طفلته بالنزول إلى الشارع لشراء بعض الحلوى، فقام المشكو فى حقه باستدراجها إلى مخزن الفراشة وتعدى عليها وأحدث ما بها من إصابات.

تمكن ضباط وحدة مباحث القسم من ضبط المتهم.. وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، تم تحويل الطفلة إلى مستشفى ناصر العام.. وورد تقرير طبى يفيد إصابتها باحمرار بفتحة الشرج وفتحة المهبل ولا توجد إصابات ظاهرية بها.

تحرر عن ذلك المحضر رقم 15413 جنح قسم ثان شبرا الخيمة لسنة 2015م.. وتباشر النيابة التحقيقات.

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مصر 365