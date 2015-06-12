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إصابة 24 شخصا فى حادثى انقلاب سيارتين على طريق "السخنة - البحر الأحمر"

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إصابة 24 شخصا فى حادثى انقلاب سيارتين على طريق "السخنة - البحر الأحمر" إصابة 24 شخصا فى حادثى انقلاب سيارتين على طريق "السخنة - البحر الأحمر"
شهد طريق السويس السخنة البحر الأحمر، صباح اليوم الجمعة، حادثى انقلاب سيارتين ميكروباص أمام شركة صناعية وأخرى أمام قرية سياحية، مما أسفر عن إصابة 24 شخصاً.

تلقى اللواء طارق الجزار مساعد وزير الداخلية لأمن السويس، إخطارًا من إدارة تأمين الطرق بوقوع حادثين بمنطقة السخنة الأول انقلاب ميكروباص بالكيلو 40 بالقرب من إحدى الشركات الصناعية، ما أسفر عن إصابة 12 بكسور وجروح، والحادث الثانى انقلاب سيارة ميكروباص بالكيلو 50 أمام إحدى القرى السياحية، مما أسفر عن إصابة 12 شخصًا بكسور وجروح قطعية.

وقال مصدر أمنى فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" إن المصابين جارى نقلهم للمستشفى العام وإن الحادثين تسببا فى توقف طريق السخنة لمدة نصف ساعة، وجارى رفع مخلفات الحادث، وتحرير محضر بالواقعة وإخطار النيابة العامة لتولى التحقيقات.
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