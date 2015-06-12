وجبة طعام منزلى فاسد تتسبب فى تسمم 4 أطفال من أسرة واحدة بطهطا سوهاج

أصيب 4 أطفال من أسرة واحدة بناحية قرية الكوم الأصفر دائرة مركز شرطة طهطا بحالة إعياء شديد وقىء مستمر، ادعاء تناول طعام فاسد بالمنزل والحالة العامة سيئة وتم حجزهم بمستشفى طهطا العام.

كان اللواء إبراهيم صابر مساعد الوزير مدير أمن سوهاج قد تلقى بلاغا من العميد أحمد عبد العزيز الجميلى مأمور مركز شرطة طهطا يفيد بتسمم 4 أطفال من أسرة واحدة بدائرة المركز.

بالانتقال والفحص تبين من التحريات التى أشرف عليها العميد عمر الخطاب رئيس فرع بحث الشمال وقادها الرائد أحمد المحرزى رئيس مباحث مركز شرطة طهطا بالإنابة والنقيب عمر أبوعقرب معاون المباحث بوصول الطفل شنودة رفعت جيد البالغ من العمر عامين والحالة العامة سيئة والطفلة مارولا رفعت جيد 4 سنوات مارينام رفعت جيد 8 سنوات تلميذه ومارسا جورج صليب 35 ربة منزل والدة المذكورين يقيمون بناحية الكوم الأصفر دائرة المركز، مصابين "بحالة إعياء شديد وقىء مستمر" ادعاء تناول طعام فاسد.

وبسؤال والدتهم أفادت بحدوث بإصابتهم عقب تناولهم وجبة طعام منزلى غير طازج ولم تتهم أحدا بالتسبب فى ذلك، كلفت إدارة البحث الجنائى بالتحرى فى الواقعة وظروفها وملابساتها.