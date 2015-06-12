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إصابة 3 عمال محارة بكسور خطيرة إثر سقوطهم من أعلى "سقالة" بالبحيرة

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إصابة 3 عمال محارة بكسور خطيرة إثر سقوطهم من أعلى "سقالة" بالبحيرة إصابة 3 عمال محارة بكسور خطيرة إثر سقوطهم من أعلى "سقالة" بالبحيرة
أصيب قبل قليل 3 عمال محارة بكسور خطيرة، حال قيامهم بأعمال المحارة بواجهة إحدى عمارات مشروع الإسكان الاجتماعى بمدينة النوبارية، حيث انقطع الحبل الخاص بالسقالة مما أدى لسقوطهم أرضاً وحدوث إصابتهم.

كان اللواء محمد فتحى إسماعيل مساعد وزير الداخلية لأمن البحيرة، تلقى إخطارا من قسم شرطة غرب النوبارية من المستشفى العام بوصول كل من "رضا محمد عبدالعظيم، فرج محمد عبدالعظيم" مصابان بكسور بالفقرات القطنية، وماهر محمد عزت "مصاب بكسر بقاع الجمجمة ونزيف داخلى بالمخ".

وتم تحويلهم لمستشفى جراحات اليوم الواحد بوادى النطرون وجميعهم عمال محارة ويقيمون قرية السابعة صباحى مركز أبوالمطامير.

بسؤالهم قرروا بأنه حال قيامهم بأعمال المحارة بواجهة إحدى عمارات مشروع الإسكان الاجتماعى بمدينة النوبارية انقطع الحبل الخاص بالسقالة مما أدى لسقوطهم أرضاً وحدوث إصابتهم ولم يتهموا أحدا بالتسبب فى ذلك، وتحرر المحضر 2563/2015 جنح القسم.
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