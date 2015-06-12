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المرصد السورى : الجيش يطرد مقاتلى المعارضة من قاعدة فى الجنوب

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المرصد السورى : الجيش يطرد مقاتلى المعارضة من قاعدة فى الجنوب المرصد السورى : الجيش يطرد مقاتلى المعارضة من قاعدة فى الجنوب
قال المرصد السورى لحقوق الإنسان اليوم الجمعة إن الجيش السورى ومقاتلين متحالفين معه طردوا مقاتلى المعارضة المسلحة من أجزاء من قاعدة جوية استولوا عليها فى محافظة السويداء بجنوب البلاد.

وذكر المرصد الذى يراقب مجريات الصراع من مقره فى بريطانيا إن المسلحين غادروا أجزاء من قاعدة الثعلة الجوية التى استولوا عليها يوم الأربعاء. وقال رامى عبد الرحمن مدير المرصد إن مقاتلى المعارضة يتراجعون.

وأضاف أن الغارات المكثفة للجيش السورى والتعزيزات التى وصلت من السويداء ساعدت فى وقف تقدم مقاتلى المعارضة.
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