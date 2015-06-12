أخبار عاجلة

معارض " أهلاً رمضان ".. موعد افتتاحها وكيف تنقذ بها «التموين» المواطنين من موجة الغلاء -
تأجيل محاكمة عبد الله طايل وآخرين بقضية "نواب القروض" لجلسة ٥ أكتوبر -
حدث في مثل هذا اليوم: هزيمة ​الصليبيين في المنصورة.. دخول أمريكا الحرب العالمية الأولى -
شاكر: نتوقع رفع انتاج الطاقة المتجددة 20 % بحلول 2022 -
قرار لحكومة يوم الخميس بزيادة أسعار “أكياس الدم” المجانية -
القصة الكاملة للرجل الذي عاشر طفلته 3 مرات بالمسجد -
«كوستا» مهدد بالإيقاف بسبب «كومباني» -
إسرائيل تهدد من جديد أمن قناة السويس بمشروع سعودى إسرائيلي أردنى -
ملخص مباراة برشلونة واشبيلية 3-0 -
كارثة.. أب يلقي نجلية بترعة نجع حمادي.. والتحقيق يكشف السبب الصادم -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الإمارات العربية

الأرصاد تحذر من نشاط الرياح واضطراب البحر اليوم

Google+ Print
الأرصاد تحذر من نشاط الرياح واضطراب البحر اليوم الأرصاد تحذر من نشاط الرياح واضطراب البحر اليوم

جدد المركز الوطني للأرصاد الجوية والزلازل الإماراتي، تحذيراته صباح اليوم الجمعة من نشاط الرياح الجنوبية الشرقية واضطراب موج البحر في مضيق هرمز وشمال بحر عمان وأحياناً في الخليج العربي.

وتوقع المركز الوطني أن "يكون الطقس مغبراً بوجه عام، وغائماً جزئياً على بعض المناطق، فيما تظهر بعض السحب المنخفضة شرقاً بعد الظهر قد يتخللها بعض السحب الركامية على الجبال، والرياح مثيرة للأتربة، قد تؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية على المناطق المكشوفة".

وذكر المركز أن "الرطوبة ستزداد نسبياً في ساعات الليل وصباح الغد الباكر، مع احتمال تشكل بعض الضباب أو الضباب الخفيف خاصة غرباً، والبحر متوسط الموج يضطرب أحياناً في الخليج العربي، ومضطرب الموج في بحر عمان".
>  

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية