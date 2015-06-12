الأرصاد تحذر من نشاط الرياح واضطراب البحر اليوم

جدد المركز الوطني للأرصاد الجوية والزلازل الإماراتي، تحذيراته صباح اليوم الجمعة من نشاط الرياح الجنوبية الشرقية واضطراب موج البحر في مضيق هرمز وشمال بحر عمان وأحياناً في الخليج العربي.

وتوقع المركز الوطني أن "يكون الطقس مغبراً بوجه عام، وغائماً جزئياً على بعض المناطق، فيما تظهر بعض السحب المنخفضة شرقاً بعد الظهر قد يتخللها بعض السحب الركامية على الجبال، والرياح مثيرة للأتربة، قد تؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية على المناطق المكشوفة".

وذكر المركز أن "الرطوبة ستزداد نسبياً في ساعات الليل وصباح الغد الباكر، مع احتمال تشكل بعض الضباب أو الضباب الخفيف خاصة غرباً، والبحر متوسط الموج يضطرب أحياناً في الخليج العربي، ومضطرب الموج في بحر عمان".

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