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حملات أمنية موسعة تمشط قرى جنوب الشيخ زويد ورفح بحثا عن مسلحين

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حملات أمنية موسعة تمشط قرى جنوب الشيخ زويد ورفح بحثا عن مسلحين حملات أمنية موسعة تمشط قرى جنوب الشيخ زويد ورفح بحثا عن مسلحين
وجهت قوات مكافحة الإرهاب بشمال سيناء صباح اليوم الجمعه، حملات أمنية موسعة جنوب مدينتى الشيخ زويد وغرب رفح.

وأعلن مصدر أمنى أن القوات تمشط مناطق وصلت معلومات لأجهزة الأمن بتواجد مسلحين بها، وقال شهود عيان إن القوات قامت بتمشيط تلك المناطق وتفتيش بعض المنازل، وألقت القبض على عدد من المشتبه بهم.

وأكد شهود العيان، سماع دوى انفجارات فى نطاق العمليات، فضلاً عن إغلاق القوات طريق "العريش - رفح" جزئياً، وكثفت إجراءات تفتيش المارين عبره.

وفى مدينة العريش، انتشرت دوريات أمنية بمختلف شوارع المدينة وأقامت نقاط تفتيش ثابتة ومتحركة مع تواصل إغلاق كل الطرق والشوارع التى تؤدى إلى ارتكازات ومقرات أمنية وخدمية وإطلاق نيران تحذيرية بين الحين والآخر.

وأغلقت القوات جزيئا طريق العريش رفح وكليا الطرق الجانبية، فضلا عن تواصل إغلاق محيط مديرية أمن شمال سيناء وأقسام الشرطة بمختلف مدن المحافظة، ومحيط ديوان المحافظة، والميادين التى بها ارتكازات أمنية وهى ميدان، الجورة جنوب الشيخ زويد، وميدان العميد محمد سلمى سواركة فى مدينة الشيخ زويد، وميدانا الضاحية والمالح فى مدينة العريش، وميدان الماسورة والسنبلة فى مدينة رفح.
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